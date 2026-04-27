Телеканал ТЕТ відреагував на обговорення на офіційній сторінці в тредсі та детальніше розповів про правила "Караоке на Майдані".

Команда каналу повідомила, що під час знімання випуску стався "неприємний інцидент". Невідомі намагалися втрутитися в процес та зірвати зйомки.

Команда оперативно відреагувала, ситуацію зафіксовано та передано правоохоронцям. Далі – справа за ними,

– зазначили в заяві.

У ТЕТ підкреслили, що участь у проєкті – безплатна та відкрита для всіх. Окрім того, є можливість задонатити й стати "Джокером", таким чином автоматично потрапивши у фінал.

Команда телеканалу наголосила, що абсолютно всі кошти спрямовуються на підтримку реабілітаційного центру "Титанові".

Окремо хочемо підкреслити: будь-які спроби хайпувати або привертати увагу через зрив зйомок чи провокації – неприйнятні. Ми за повагу, підтримку і безпечний простір для всіх учасників,

– зауважили в повідомленні.

Зазначимо, Ігор Кондратюк також прокоментував інцидент у відповідь на запит "РБК-Україна". Він поділився, що ситуація його здивувала.

Що відомо про скандал?

25 квітня в Києві пройшли перші зйомки шоу "Караоке на Майдані". Ведучим цього разу став репер ХАС, якому Ігор Кондратюк урочисто передав естафету.