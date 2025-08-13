Катерина Бужинська сьогодні, 13 серпня, відзначає 46-й день народження. Співачка добре відома в українському шоубізнесі, а її пісня "Романсеро" стала справжнім хітом у тіктоці.

Можливо, не всі знають, що Катерина народилась у російському місті Норильськ. Та коли їй виповнилось 3 роки, то родина переїхала до Чернівців, адже це рідне місто її мами. Цікаво, що спершу дівчина виступала з прізвищем батька – Ящук, а згодом змінила його на дівоче прізвище матері – Бужинська. У матеріалі Show24 читайте про творчий шлях артистки, життя на дві країни та де вона зараз.

Яким був творчий шлях Бужинської?

Спершу Катерина виступала у дитячому ансамблі, потім брала участь у музичних програмах, а ще пізніше вступила у Чернівцях до музичного училища. Артистка стала активною учасницею різних конкурсів, де виборювала перемоги, а у 1998 році взяла гран-прі у фестивалі "Слов'янський базар".

Ми уже згадували про пісню "Романсеро", яка завірусилась у тіктоці. Її написав композитор Юрій Рибчинський, який створив чимало яскравих хітів. Співачка до сьогодні підтримує теплі стосунки з маестро й навіть виступала на концерті, який був присвячений дню народженню Рибчинського.

Катерина Бужинська – "Романсеро": дивіться відео онлайн

Вже у 2000 році співачка закінчила навчання у Київському музичному училищі, а кар'єра виконавиці пішла вгору. Цікавий факт, що Бужинська співає не тільки українською, у її репертуарі є пісні російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською та навіть івритом.

Особисте життя – чому співачка живе на дві країни?

Першим чоловіком зірки був продюсер Юрій Квеленков. У пари народилась донька Олена, однак це не врятувало шлюб. Пізніше артистка була у стосунках із Володимиром Ростуновим, а у 2014 році вийшла заміж за Дімітара Стойчева. У другому шлюбі народились двійнята – Дмитро та Катерина.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму артистки

Відомо, що старша донька живе у Німеччині, а менші діти проживають і навчаються у Болгарії. Раніше зірка зізнавалась, що їй боляче від того, що не може постійно бути з дітьми через концертну діяльність.

Я кожного дня з ними спілкуюсь, але діти ростуть і мама потрібна поруч. І мені це дуже болить насправді. Мені хочеться і на сцені бути, і жити своїм особистим життям. У мене за дітей болить душа, тому що мені хочеться бачити їх частіше,

– розповіла Бужинська.

Через це їй доводиться жити на дві країни: Україну та Болгарію. На Батьківщині співачка гастролює, а в другій країні дітьми опікується батько. Виконавиця часто приїздить туди, адже хоче, щоб діти відчували себе у повноцінній родині. Крім того, час від часу у гості приїздить і старша донька.

Як сьогодні живе Катерина Бужинська?

Чимало років зірка займається благодійністю. З початку великої війни підтримує ЗСУ. Як відомо, брат артистки, який раніше був спортивним журналістом, зараз на фронті. Він перебуває у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Днями стало відомо як Ярослав Грубич, український військовослужбовець, зазнав важкого поранення на фронті, втративши праву руку.

Цими днями співачка з родиною була на відпочинку у Греції. Вона зазначала, що намагається цінувати кожну мить.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото з інстаграму артистки

З нагоди дня народження зірка вже отримала чимало привітань і побажання від шанувальників і зіркових колег.