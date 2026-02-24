Гучні заяви про зраду та знущання: сварка між колишньою і теперішньою дружинами Остапчука триває

Після масованого обстрілу з боку Росії, що стався 22 лютого, постраждав будинок, що належить Володимиру Остапчуку та його колишній дружині Христині Горняк. На тлі цих новин знову розгорілась публічна сварка між Христиною та Катериною Остапчук, нинішньою коханою шоумена.

У мережі продовжили з'являтися заяви як від Христини Горняк, так і від Катерини Остапчук у їхніх соцмережах. Кожне нове повідомлення супроводжувалось відповіддю – і дійшло до доволі гучних заяв і звинувачень, пише 24 Канал.

До теми Скандал з будинком Остапчука: чому він розсварив ексів і як виглядає після обстрілу

Чому почалась нова хвиля конфлікту?

Катерина Остапчук пояснила, що згадує про Христину тільки тоді, коли знову заходить мова про будинок. Вочевидь, ця тема стала вразливою для обох сторін.

Якби я хотіла просто псувати тобі життя, я б це зробила у 2022. А так, то ти просто дістала будинком, трапився скандал і тепер кожного разу, коли підіймається ця тема, мені розповідають все нові та нові історії твоїх подвигів,

– написала дружина шоумена.

Також Катерина повідомила, що найближчим часом частина будинку, яка належить Володимиру, перейде іншим людям у подарунок.

"Від того часу прошу звертатися публічно до інших людей і вирішувати з ними всі питання. Будь-які згадки мене або Вови з приводу будинку будемо вважати сталкерством", – додала дружина ведучого.

Христина ж відповіла, що їй все одно, кому належатиме інша половина будинку. Але вона припускає, що це "фіктивне дарування" і "схема".

Я потім вам розповім, яку схему вигадали з цим будинком, щоб ви знали, хто і як живе і в законному полі діє,

– вказує Христина.

Зазначимо, що Володимир Остапчук тим часом ніяк не коментує ситуацію.

Звинувачення в емоційних знущаннях та зраді

На цьому все не зупинилось. Христина Горняк у телеграм-каналі опублікувала відео, датоване 1 січня 2025 року.

Згодом жінка видалила цей ролик, тому перевірити інформацію вже неможливо. Але судячи з коментарів обох сторін, у відео зафільмована сварка Володимира та Христини. Вони начебто грубо висловлювалися одне до одного, а шоумен погрожував викликати поліцію.

Це відео саме тих моментів, де в алкогольному сп'янінні мене обзивали, били в стіну, кидали речі й систематично виганяли, посилали. Знаєте чому я їх почала знімати? Для того щоб показати на наступний день людині, бо він не пам'ятав,

– каже Горняк.

Згодом Христина продовжила коментувати шлюб з Володимиром Остапчуком та зробила гучну заяву.

"Нарешті я можу це сказати, бо я втомилась це терпіти й це вийшло за всі межі. 3 роки я терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння і не тільки", – стверджує Горняк.

Блогерка додала, що прийняла рішення розлучитися через свій емоційний стан. Але вирішила не виносити на публіку деталі. Христина вважає, що гідно вийшла з розлучення, але не отримала взаємності.

Натомість я отримала як мене систематично принижують, ображають словами, вигадують факти, збирають компромати, щоб зламати мою професійну репутацію, погрожують позбавити нотаріального свідоцтва, вибити зуби моїй мамі,

– додала жінка.

Христина Горняк побажала іншим жінкам не потрапляти в стосунки з "емоційно нестабільними" чоловіками, які "ввечері можуть послати тебе 300 разів, а зранку повзати на колінах з вибаченням". Ймовірно, нотаріусиня натякала на Остапчука.

Також Христина Горняк заявила про нібито зраду, яку вирішила пробачити.

І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась, ще коли ми були в шлюбі. В одній з маніпуляцій випадково показалась переписка з жінкою, з якою зраджував ще в першому шлюбі, щоб викликати в мене ревнощі. А виявилось і в нашому шлюбі там було багато романтичного,

– написала Горняк.

Христина Горняк заявила про зраду та емоційні знущання у колишньому шлюбі / Фото з інстаграм-сторіз

Що про все це каже Катерина Остапчук?

Катерина Остапчук вважає, що відео сварки є компроматом не на Володимира, а на саму Христину. Вона називає метою Горняк – "продовжити псувати життя" їхній родині.

Поліцію він хотів викликати, щоб зафіксувати, що агресор у сварці вона. І щоб вона не змогла вести проти нього наклеп, кричачи на весь готель. Жінки-аб'юзери теж існують,

– каже журналістка.

Катерина підкреслила, що у випадку, якщо Христина справді має докази своїм звинуваченням, то Володимир відповідатиме за законом. Пара вже готова йти до адвоката, а також подавати заяву в Нотаріальну палату про порушення етики нотаріуса.

Катерина додала, що розповідає історії про Христину не для того, щоб полити брудом, а щоб довести: "ця людина не може бути жертвою". Дівчина запевняє, що Володимир не обмежував Христину в шлюбі, забезпечував, не зраджував і не вдавався до фізичного насилля.

Усе інше – це спекуляція та наклеп, який псує його репутацію, як публічної людини,

– переконана Остапчук.

Також Катерина Остапчук спростувала слова Христини, начебто вона "з'явилась під час їхнього шлюбу". За словами дівчини, у липні 2022 року Горняк пішла від Остапчука і захотіла розлучення. У вересні пара подала заяву, а через місяць у Володимира та Катерини закрутилися стосунки.

"І останнє запитання: чому все це піднялося саме зараз, коли Вова заявив, що він не хоче бути співвласником будинку?... Можливо тому, що зрозумівши, що вона втрачає останню можливість знущатися з нас через будинок, вона вирішила, що треба застосувати інші способи зруйнувати життя та кар'єру", – пише Катерина.

Катерина Остапчук про звинувачення і закиди про зраду / Фото з інстаграм-сторіз

Важливо! Матеріал створений на основі публічних заяв обох сторін, що перебувають у відкритому доступі. Будь-які звинувачення та заяви є лише позицією їхніх авторів.