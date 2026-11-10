Катерина Остапчук розсекретила, коли вдруге стане мамою та чому не похрестила сина

Блогерка Катерина Остапчук офіційно розсекретила приблизну дату появи на світ своєї другої дитини. Дружина відомого шоумена зізналася, що хлопчик має народитися вже наприкінці січня.

Зіркова матуся активно готується до поповнення в родині та вже почала збирати гардероб для новонародженого. Вона поділилася з підписниками в інстаграмі, що багато стильних речей дістануться малюку у спадок від старшого брата Тіма.

Катерина також встигла замовити для синів неймовірно милі парні образи та піжами для майбутніх фотосесій. Блогерка жартує, що її вагітний мозок просто стер з пам'яті всі складнощі перших місяців материнства.

Зручно, що вони обоє хлопчики й обоє зимові. Залишилося усього 2 місяці і 3 тижні,

– зворушливо написала Катерина.

Дата пологів / фото ostapchukkaterynaa

Також Катерина Остапчук поділилася сімейним фото й відповіла на запитання про хрестини сина. Вони з Володимиром уже знають, кого хотіли б бачити хрещеними батьками Тіма, але зібрати цих людей разом поки складно. На фото блогерка розмістила запитання від підписників: "Тіма ви вже похрестили?"

На жаль, ні. Потенційні хрещені перебувають у різних країнах, а нам важливо, щоб ними були саме ці люди,

– відповіла Катерина.

Синочок Тім / фото ostapchukkaterynaa

Днями Володимир Остапчук поділився рідкісними кадрами з Канади, де показав спільне дозвілля своїх старших дітей з маленьким Тимофієм.