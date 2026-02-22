Намагається скосити під жертву, – дружина Остапчука емоційно звернулась до його колишньої Горняк
- Катерина Остапчук звинуватила Христину Горняк у маніпуляціях навколо спільного будинку з Володимиром Остапчуком.
- За словами Катерини, Христина намагається використати ситуацію для особистої вигоди, включаючи набір підписників для реклами, що суперечить її професії нотаріуса.
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Київщини постраждав будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини, нотаріуса Христини Горняк. На фоні цього нинішня обраниця ведучого, Катерина, зробила емоційну заяву.
Журналістка різко висловилась про Горняк в інстаграмі. Вона опублікувала декілька сториз.
До слова Елітний будинок Остапчука та Горняк постраждав унаслідок обстрілу Київщини
Катерина стверджує, що Христина Горняк узагалі не вкладала гроші у будинок, тож їй було байдуже на його долю. За словами дружини Остапчука, нотаріус просто "хотіла маніпулювати" житлом усе життя.
Журналістка розповіла, що протягом останніх майже чотирьох років Христина принижувала їх з Володимиром, коментувала їхнє життя та провокувала своїх підписників на негативні коментарі.
"Війна зачепила всіх. Тепер дійшла черга й до мене". Як ти можеш взагалі таке писати? Багато людей втратили все, на що заробляли все життя, а ти "втратила" половину будинку, у який не вкладала ні гривні, і мала право на нього претендувати тільки тому, що була 1,5 року чиєюсь дружиною. Хоч би посоромилась прирівнювати себе до людей, які дійсно втратили своє житло. Фу, цинічно та лицемірно,
– звернулась Остапчук до Горняк.
Дружина Остапчука поділилась, що в Горняк також були конфлікти з Оленою Войченко, з якою ведучий прожив майже 15 років, і яка народила йому двох дітей: доньку Емілію та сина Евана-Олександра.
Хоч би посоромилася лізти до жінки, яка прожила пів життя з твоїм чоловіком і народила йому двох дітей. Хайп, бабки й так далі – їй набагато дорожчі, ніж совість та честь,
– додала Катерина.
Журналістка зазначила, що декілька разів писала Горняк особисто, але та продовжувала "публічний цирк".
Мені щиро шкода та соромно, що я стала учасницею вивертання брудної білизни в мережі, але я не дозволю більше вести наклеп,
– наголосила дружина Остапчука.
За словами Катерини, Христина – "газлайтерка" і "маніпуляторка", яка провокує її, а потім звинувачує в неадекватності. Журналістка підкреслила, що вони з Володимиром Остапчуком лише хотіли продати будинок, поділити кошти та забути про цю ситуацію.
Вона називає мене ейджисткою. Це абсолютно не так, моєму чоловікові 41. Але я щиро не розумію, як людина у майже 40 років може так поводитися. Мені було 22, коли ми почали стосунки з Вовою. Їй та її подругам, які влаштували мені булінг, 37+. Просто через те, що я з ним. Я їй нічого не зробила. Просто існувала,
– стверджує Катерина.
Для довідки! Після трьох років суперечок Володимир Остапчук і Христина Горняк домовилися продати будинок і поділити кошти. Проте Катерина заявила, що нотаріус поставила занадто велику ціну на житло, а продавати його за меншу суму не була готова.
Катерина звинуватила Христину у брехні та у тому, що вона намагається "скосити під жертву і набрати нових 300 підписників, щоб продавати рекламу в сториз".
Яку за законом вона не має права продавати, бо вона нотаріус. Нотаріуси в нашій країні не мають права вести бізнес та будь-яку комерційну діяльність. І вона це знає, але все одно робить рекламу,
– додала журналістка.
Катерина Остапчук про Христину Горняк / Скриншоти з інстаграму журналістки
Що говорила Христина Горняк?
Будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк розташований у котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.
Нотаріус повідомила, що не бачила будинок, адже перебуває не у Києві, проте кажуть, що він сильно постраждав. На щастя, всі люди в котеджному містечку залишились живими.
Горняк стверджує, що зараз їй складно емоційно, адже вклала у цей будинок не лише фінанси, але й свою любов, ідеї, сили та час.
"Думаю, чи було б мені легше, якби цей будинок ми таки продали нещодавно і сталося б таке у нових власників. Ні, не було б. Тут і так, і так не легко, якщо чесно", – написала Христина у сториз.