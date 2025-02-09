Не називайте мене членкинею, – Катерина Павленко з Go_A спантеличила заявою у фіналі Нацвідбору

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко цьогоріч вперше отримала суддівське крісло на Нацвідборі. Та співачка запам'яталась не тільки справедливими оцінками виступу фіналістів.

Після виступу всіх фіналістів Національного відбору на Євробачення Катерина Павленко завітала у грін-рум разом зі співаком MELOVIN. Ведуча Анна Тульєва запитала в артистів, як їм атмосфера поза сценою Нацвідбору.

До слова Badstreet Boys на Євробачення: мережа вибухнула мемами про Нацвідбір-2025

"До мене два краші доєдналися – це цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни MELOVIN… Як вам тут атмосфера?" – звернулась Тульєва до артистів.

Вокалістка гурту Go_A у відповідь сказала, що воліла б, аби її називали "членом", а не "членкинею".

Атмосфера чудова, але я хочу зазначити, що я позиціюю себе як "член", тому не називайте мене членкинею,

– заявила Катерина Павленко.

Така заява співачки викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі та прихильники обговорюють слова Катерини й міркують про те, чи це був іронічний жарт на тему фемінітивів, чи Павленко була серйозною. Фани навіть створюють меми на цю тему.

Як відреагували в мережі на заяву Катерини Павленко / Скриншоти з Х

Коротко про Нацвідбір-2025

На Національному відборі Євробачення переможця оголосили у прямому етері з укриття. Ним став гурт Ziferblat, що виступив у фіналі з піснею Bird of Pray.

Фінал Нацвідбору запам'ятався також особливими виступами українських зірок Євробачення – Джамали, Руслани, Тіни Кароль, Артема Котенка з Дитячого Євробачення.