После выступления всех финалистов Национального отбора на Евровидение Екатерина Павленко посетила грин-рум вместе с певцом MELOVIN. Ведущая Анна Тульева спросила у артистов, как им атмосфера вне сцены Нацотбора.

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"Ко мне два краши присоединились – это член жюри Екатерина Павленко и главный дример страны MELOVIN... Как вам здесь атмосфера?" – обратилась Тульева к артистам.

Вокалистка группы Go_A в ответ сказала, что предпочла бы, чтобы ее называли "членом", а не "членом".

Атмосфера замечательная, но я хочу отметить, что я позиционирую себя как "член", поэтому не называйте меня членкиней,

– заявила Екатерина Павленко.

Такое заявление певицы вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи и поклонники обсуждают слова Екатерины и рассуждают о том, была ли это ироничная шутка на тему феминитивов, или Павленко была серьезной. Фаны даже создают мемы на эту тему.

Как отреагировали в сети на заявление Екатерины Павленко / Скриншоты с Х

Коротко о Нацотборе-2025

На Национальном отборе Евровидения победителя объявили в прямом эфире из укрытия. Им стала группа Ziferblat, выступившая в финале с песней Bird of Pray.

Финал Нацотбора запомнился также особыми выступлениями украинских звезд Евровидения – Джамалы, Русланы, Тины Кароль, Артема Котенко из Детского Евровидения.