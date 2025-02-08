Для безопасности место проведения финала не рассекречивали, поэтому украинцы смогли Национальный отбор Евровидения смотреть онлайн. А поддержать фаворитов этого года можно было не только в приложении Дия, но и с помощью СМС-голосования.

Не пропустите Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Как проголосовать на Нацотборе Евровидения рассказывали ведущие после выступления последнего финалиста. Это для того, чтобы сначала зрители ознакомились со всеми участниками, послушали все песни, а уже тогда выбирали ту, которую хотят слышать на Евровидении-2025 от Украины.

Если вы пропустили выступления в прямом эфире, то каждый из них можете посмотреть ниже.

Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2025

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Влад Шериф – Wind of change

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Абие – "Дом"

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: MOLODI – My sea

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Future Culture – Waste My Time

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Маша Кондратенко – No time to cry

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: KHAYAT – Honor

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: FIЇNKA – "Культура"

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: KRYLATA – Stay true

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Ziferblat – Bird of pray

Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: "ДК Энергетик" – "Соль"

Евровидение-2025: главное, что нужно знать о конкурсе