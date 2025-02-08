Задля безпеки місце проведення фіналу не розсекречували, тож українці змогли Національний відбір Євробачення дивитися онлайн. А підтримати фаворитів цього року можна було не лише в застосунку Дія, а й з допомогою СМС-голосування.
Не пропустіть Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025
Як проголосувати на Нацвідборі Євробачення розповідали ведучі після виступу останнього фіналіста. Це задля того, щоб спочатку глядачі ознайомилися зі всіма учасниками, послухали всі пісні, а вже тоді обирали ту, яку хочуть чути на Євробаченні-2025 від України.
Якщо ви пропустили виступи у прямому ефірі, то кожен з них можете переглянути нижче.
Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Влад Шериф – Wind of change
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Абіє – "Дім"
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: MOLODI – My sea
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Future Culture – Waste My Time
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Маша Кондратенко – No time to cry
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: KHAYAT – Honor
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: FIЇNKA – "Культура"
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: KRYLATA – Stay true
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Ziferblat – Bird of pray
Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: "ДК Енергетик" – "Сіль"
Євробачення-2025: головне, що треба знати про конкурс
У 2025 році пісенний конкурс прийме місто Базель, що у Швейцарії.
Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть 17 травня на арені St. Jakobshalle.
Згідно з результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2025.