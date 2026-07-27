Вагітна Катерина Тишкевич замилувала мережу романтичною фотосесією з чоловіком

31-річна українська акторка Катерина Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк, готуються стати батьками.

Перед пологами зірка влаштувала ніжну фотосесію з коханим на тлі мальовничого краєвиду. На кадрах в інстаграмі акторка не приховує оголений вагітний животик. До речі, це вже друга тематична фотосесія Тишкевич – раніше вагітна Катерина разом з чоловіком позували в образах у стилі старого Голлівуду.

Проте цього разу пара обрала інший настрій – golden hour: тепле світло заходу сонця, відкрите поле з високою травою та лаконічні чорно-білі образи.

Це була маленька подорож за спогадами. Ми зустріли захід сонця серед пагорбів Васильківських Карпат, багато сміялися, гуляли й просто насолоджувалися моментом. А результат – серія фотографій, у яких є тепло, ніжність і кохання,

– написала Юлія Нікітова, яка зробила світлини для Катерини та Валентина.

Нагадаємо, що через серйозні проблеми зі здоров'ям Катерина Тишкевич тривалий час була змушена приймати сильнодіючі ліки, серед яких були й антидепресанти. Оскільки під час вагітності такі препарати протипоказані, акторка поступово відмовилася від них. За її словами, без антидепресантів вона живе вже майже два роки.

Згодом лікарі підібрали для Тишкевич іншу схему лікування, яка допомогла стабілізувати її стан. Саме після цього подружжя вирішило, що готове до поповнення в родині. Зараз акторка продовжує підтримувальну терапію.

До слова, нещодавно Катерина і Валентин влаштували гендер-паті, на якому оголосили стать майбутнього первістка та розсекретили його ім'я.