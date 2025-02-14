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Show24 Українські зірки Дружина Усика замилувала новими фото з боксером і привітала з Днем закоханих
14 лютого, 15:05
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Дружина Усика замилувала новими фото з боксером і привітала з Днем закоханих

Марія Примич
Основні тези
  • Катерина Усик привітала підписників з Днем святого Валентина, поділившись романтичними фотографіями з чоловіком Олександром. 
  • Схоже, пара влаштувала фотосесію в Іспанії. 

Дружина Олександра Усика Катерина привітала підписників з Днем святого Валентина. З нагоди свята вона також поділилась романтичними фотографіями з українським боксером.

Серію фото з Олександром Катерина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Судячи з геолокації, яку поставила жінка, пара влаштувала фотосесію в сонячній Іспанії. 

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Для фотосесії Катерина Усик обрала елегантну чорну сукню, а Олександр – чорні штани та білий в'язаний светр. Подружжя позувало босоніж на тлі пальм, вони обіймалися та цілувалися.

Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих,
– підписала фото дружина боксера. 

Коментарі до допису Катерина закрила, але деякі люди встигли написати приємні слова подружжю. До речі, фотографка, яка й робила ці знімки парі, опублікувала більше кадрів у своєму інстаграмі.

Фотосесія Катерини та Олександр Усиків: фотографка Emilia Kulieva 

Коротко про стосунки Олександра Усика та Катерини

  • Нагадаємо, що Олександр та Катерина познайомилися в Криму, звідки родом український боксер, та навчалися в одній школі. Спершу вони дружили, а потім почали зустрічатися. 
  • Раніше спортсмен розповідав, що під час змагань Катерина сказала, що буде з ним зустрічатися, якщо чоловік переможе. Усик програв, але його підтримав друг, який дав боксеру 200 гривень. Так, Олександр купив дівчині одну троянду. До речі, Катерина таки погодилася зустрічатися з ним. 
  • Катерина та Олександр одружилися у 2009 році. Подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла. 