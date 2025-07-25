Дружина Олександра Усика замилувала новими фото їхньої молодшої доньки
- Катерина Усик поділилася новими фотографіями доньки Марії в Instagram.
- На знімках Марія одягнена у блакитну сукню та капелюшок, має хрестик на шиї й сережки у вухах.
Катерина Усик показала нові фотографії їхньої з боксером молодшої доньки Марії. Зараз подружжя перебуває в Іспанії.
Дружина Олександра Усика поділилась світлинами доньки в інстаграм-сториз, пише Show 24. Дівчинка вже помітно підросла.
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Катерина Усик опублікувала фотографії, на яких маленька Марія позує надворі. Вона одягнена у блакитну літню сукню та капелюшок в тон. На шиї у дівчинки – хрестик, а у вухах – сережки.
Що відомо про стосунки Олександра Усика і Катерини?
Олександр та Катерина навчалися в одній школі. Спершу їхні стосунки були дружніми, а пізніше переросли у романтичні. Пара одружилась у 2009 році, весілля пройшло у колі близьких.
Усики виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла і Марію.
Молодша донька народилася у січні 2024 року.
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