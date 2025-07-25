Жена Александра Усика поделилась фотографиями дочери в инстаграм-сториз, пишет Show 24. Девочка уже заметно подросла.
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Екатерина Усик опубликовала фотографии, на которых маленькая Мария позирует на улице. Она одета в голубое летнее платье и шляпку в тон. На шее у девочки – крестик, а в ушах – серьги.
Младшая дочь Усиков / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Дочь Екатерины и Александра Усиков Мария / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Младшая дочь Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Что известно об отношениях Александра Усика и Екатерины?
Александр и Екатерина учились в одной школе. Сначала их отношения были дружескими, а позже переросли в романтические. Пара поженилась в 2009 году, свадьба прошла в кругу близких.
Усики воспитывают четверых детей: Елизавету, Кирилла, Михаила Михаила и Марию.
Младшая дочь родилась в январе 2024 года.
Ранее мы писали историю любви Александра и Екатерины Усик.