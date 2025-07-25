Дружина Олександра Усика поділилась світлинами доньки в інстаграм-сториз, пише Show 24. Дівчинка вже помітно підросла.
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Катерина Усик опублікувала фотографії, на яких маленька Марія позує надворі. Вона одягнена у блакитну літню сукню та капелюшок в тон. На шиї у дівчинки – хрестик, а у вухах – сережки.
Молодша донька Усиків / Фото з інстаграму Катерини Усик
Донька Катерини та Олександра Усиків Марія / Фото з інстаграму Катерини Усик
Молодша донька Олександра Усика / Фото з інстаграму Катерини Усик
Що відомо про стосунки Олександра Усика і Катерини?
Олександр та Катерина навчалися в одній школі. Спершу їхні стосунки були дружніми, а пізніше переросли у романтичні. Пара одружилась у 2009 році, весілля пройшло у колі близьких.
Усики виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла і Марію.
Молодша донька народилася у січні 2024 року.
Раніше ми писали історію кохання Олександра і Катерини Усиків.