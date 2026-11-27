Телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандальну заяву своєї куми Насті Каменських про те, що перехід на українську мову нібито спровокував у неї появу кісти.

Зірка наголосила, що публічні люди повинні нести відповідальність за свої слова, адже Росія веде проти нас потужну інформаційну війну. Думками щодо мовного скандалу навколо співачки журналістка поділилася в інтерв'ю Анні Хаустовій на ютубі.

Ведуча зізналася, що вже давно не бачилася з Настею та її чоловіком Олексієм Потапенком, хоча раніше зіркові родини жили по сусідству під Києвом і тісно товаришували. Ще у 2019 році Потап став хрещеним батьком старшого сина Осадчої та Юрія Горбунова Івана.

Катерина підкреслила, що ми живемо в демократичному суспільстві з правом на власну думку, при цьому вона чітко окреслила свою позицію щодо рідної мови.

Я дуже не люблю, коли ображають українську мову... і в принципі говорять те, що, напевно, клінічно не доведено. Мені складно коментувати. Я не знаю, чому. Ми з Настею про це не говорили, тому мені складно казати, чому так,

– поділилася телеведуча.

Осадча переконана, що українську треба вчити, вдосконалювати та берегти, адже саме вона є основою нашої самоідентифікації.

Чим ми відрізняємось (з іншими людьми, – 24 Канал)? Ми візуально такі самі... Тільки тоді, коли ми починаємо говорити, ми українці. Якщо ми не говоримо українською – то ми хто? Ми маємо бути самоідентифіковані,

– наголосила теледіва.

Окремо Катерина звернула увагу на те, як необережні висловлювання відомих людей можуть підігрувати ворогу. Вона щиро засмучується, коли публічні особи не усвідомлюють масштабів російської пропаганди.

Машина пропагандистська російська - вона потужна і величезна. І ми не маємо це списувати. Ми маємо розуміти, що з нами ведуть війну не тільки ракетами, не тільки шахедами, не тільки геранями, а ще й інформаційно,

– додала зірка.

Інтерв'ю з Катериною Осадчою: дивіться відео онлайн

У цій же розмові Катерина розкрила залаштунки програми "Світське життя". Вона зізналася, що під час одного з інтерв'ю організатор заходу накинувся на її оператора і почав його душити.