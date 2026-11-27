Зірка наголосила, що публічні люди повинні нести відповідальність за свої слова, адже Росія веде проти нас потужну інформаційну війну. Думками щодо мовного скандалу навколо співачки журналістка поділилася в інтерв'ю Анні Хаустовій на ютубі.

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Ведуча зізналася, що вже давно не бачилася з Настею та її чоловіком Олексієм Потапенком, хоча раніше зіркові родини жили по сусідству під Києвом і тісно товаришували. Ще у 2019 році Потап став хрещеним батьком старшого сина Осадчої та Юрія Горбунова Івана.

Катерина підкреслила, що ми живемо в демократичному суспільстві з правом на власну думку, при цьому вона чітко окреслила свою позицію щодо рідної мови.

Я дуже не люблю, коли ображають українську мову... і в принципі говорять те, що, напевно, клінічно не доведено. Мені складно коментувати. Я не знаю, чому. Ми з Настею про це не говорили, тому мені складно казати, чому так– поділилася телеведуча.

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Осадча переконана, що українську треба вчити, вдосконалювати та берегти, адже саме вона є основою нашої самоідентифікації.

Чим ми відрізняємось (з іншими людьми, – 24 Канал)? Ми візуально такі самі... Тільки тоді, коли ми починаємо говорити, ми українці. Якщо ми не говоримо українською – то ми хто? Ми маємо бути самоідентифіковані– наголосила теледіва.

Окремо Катерина звернула увагу на те, як необережні висловлювання відомих людей можуть підігрувати ворогу. Вона щиро засмучується, коли публічні особи не усвідомлюють масштабів російської пропаганди.

Машина пропагандистська російська - вона потужна і величезна. І ми не маємо це списувати. Ми маємо розуміти, що з нами ведуть війну не тільки ракетами, не тільки шахедами, не тільки геранями, а ще й інформаційно– додала зірка.

Інтерв'ю з Катериною Осадчою: дивіться відео онлайн

У цій же розмові Катерина розкрила залаштунки програми "Світське життя". Вона зізналася, що під час одного з інтерв'ю організатор заходу накинувся на її оператора і почав його душити.