Звезда подчеркнула, что публичные люди должны нести ответственность за свои слова, ведь Россия ведет против нас мощную информационную войну. Своими мыслями о последнем скандале вокруг певицы журналистка поделилась в интервью Анне Хаустовой на YouTube.

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Ведущая призналась, что уже давно не виделась с Настей и ее мужем Алексеем Потапенко, хотя раньше звезды жили по соседству под Киевом и тесно общались. Еще в 2019 году Потап стал крестным отцом старшего сына Осадчей и Юрия Горбунова – Ивана.

Екатерина подчеркнула, что мы живем в демократическом обществе с правом на собственное мнение, при этом она четко обозначила свою позицию в отношении родного языка.

Я очень не люблю, когда оскорбляют украинский язык... и в принципе говорят то, что, наверное, клинически не доказано. Мне сложно комментировать. Я не знаю, почему. Мы с Настей об этом не говорили, поэтому мне сложно сказать, почему так– поделилась телеведущая.

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Осадчая убеждена, что украинский язык нужно изучать, совершенствовать и беречь, ведь именно он является основой нашей самоидентификации.

Чем мы отличаемся (от других людей, – 24 Канал)? Визуально мы такие же... Только когда мы начинаем говорить, мы становимся украинцами. Если мы не говорим на украинском – то кто мы? Мы должны иметь свою самоидентичность– подчеркнула теледива.

Отдельно Екатерина обратила внимание на то, как неосторожные высказывания известных людей могут сыграть на руку врагу. Она искренне огорчается, когда публичные личности не осознают масштабов российской пропаганды.

Российская пропагандистская машина – она мощная и огромная. И мы не должны это сбрасывать со счетов. Мы должны понимать, что с нами ведут войну не только ракетами, не только "Шахедами", не только геранями, но и информационно– добавила звезда.

Интервью с Екатериной Осадчей: смотрите видео онлайн

В том же разговоре Екатерина раскрыла закулисные подробности программы "Светская жизнь". Она призналась, что во время одного из интервью организатор мероприятия набросился на ее оператора и начал его душить.