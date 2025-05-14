Гарна українська мова: представник Норвегії на Євробаченні-2025 вразив виконанням Bird of Pray
- Кайл Алессандро, представник Норвегії на Євробаченні-2025, виконав пісню Bird of Pray разом з гуртом Ziferblat, що представляє Україну на конкурсі.
- Відео з виконанням пісні набрало понад 200 тисяч переглядів у тіктоці Ziferblat.
Представник Норвегії на Євробаченні-2025 Кайл Алессандро заспівав пісню Bird of Pray разом з гуртом Ziferblat. Саме з цим треком колектив представляє Україну на 69-му пісенному конкурсі в Базелі (Швейцарія).
Відео, де учасники Євробачення-2025, виконують пісню Bird of Pray, з'явилося у тіктоці Ziferblat, інформує Show 24. Ролик вже зібрав понад 200 тисяч переглядів та понад 30 тисяч лайків.
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На відео Даниїл Лещинський, Федір Ходаков та Кайл Алессандро співають пісню Bird of Pray, а Валентин Лещинський грає на гітарі. Можна почути, що у норвезького співака гарна українська мова.
Кайл Алессандро, коли український паспорт?,
– йдеться в описі.
Реакція мережі
- "Забирайте його до нас".
- "Після Євробачення Кайлу видаємо український паспорт".
- "Щебече, як на рідній".
- "Два фаворити в одному кадрі".
- "Класно все звучить. У Кайла гарна українська вимова – це як мед для вух".
Мачуха Кайла Алессандро – з України
Зазначимо, що мачуха Кайла Алессандро – з України. В інтерв'ю 24 Каналу співак розповів, що вона трохи навчила його українських слів. Найчастіше хлопець каже українською "Я втомився", адже зазвичай дуже втомлений.
"Я п'ю багато енергетиків, тож мої рідні й друзі знають, що коли я кажу: "Я втомився", – то мені треба енергетик. Ще знаю, як представитися українською і привітатися. Це те, що ми часто говоримо вдома", – поділився Кайл.
Нагадаємо, що Кайл Алессандро з Норвегії пройшов у фінал Євробачення-2025. Він виступав у першому півфіналі, який відбувся вчора, з піснею Lighter під номером 8.