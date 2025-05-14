Видео, где участники Евровидения-2025, исполняют песню Bird of Pray, появилось в тиктоке Ziferblat, информирует Show 24. Ролик уже собрал более 200 тысяч просмотров и более 30 тысяч лайков.

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На видео Даниил Лещинский, Федор Ходаков и Кайл Алессандро поют песню Bird of Pray, а Валентин Лещинский играет на гитаре. Можно услышать, что у норвежского певца хорошая украинская речь.

Кайл Алессандро, когда украинский паспорт?,

– говорится в описании.

Реакция сети

"Забирайте его к нам".

"После Евровидения Кайлу выдаем украинский паспорт".

"Щебечет, как на родном".

"Два фаворита в одном кадре".

"Классно все звучит. У Кайла хорошее украинское произношение – это как мёд для ушей".

Мачеха Кайла Алессандро – из Украины

Отметим, что мачеха Кайла Алессандро – из Украины. В интервью 24 Каналу певец рассказал, что она немного научила его украинским словам. Чаще всего парень говорит на украинском "Я устал", ведь обычно очень уставший.

"Я пью много энергетиков, поэтому мои родные и друзья знают, что когда я говорю: "Я устал", – то мне надо энергетик. Еще знаю, как представиться на украинском и поздороваться. Это то, что мы часто говорим дома", – поделился Кайл.

Напомним, что Кайл Алессандро из Норвегии прошел в финал Евровидения-2025. Он выступал в первом полуфинале, который состоялся вчера, с песней Lighter под номером 8.