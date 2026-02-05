Перестає бути цікавим, – співачка Кажанна відверто висловилась про Євробачення
- Співачка Кажанна висловила думку, що Євробачення втрачає свою вагу і не є єдиною платформою для розвитку творчості, наголошуючи на важливості ефективного використання досвіду від участі в конкурсі.
- Євробачення-2026 відбудеться у Відні з 35 країнами-учасницями, серед яких Україна.
Українська співачка Кажанна, яка відома своїми треками "Ти гірка", boy, "Жалі" та іншими, висловилась про пісенний конкурс Євробачення.
Про це вона розповіла в шоу "Несерйозна розмова", яке виходить на ютуб-каналі стендап-коміка Дмитра Тютюна.
Кажанна зауважила, що перед участю в Євробаченні дуже важливо розуміти, що ти будеш робити з тим, що став учасником цього міжнародного пісенного конкурсу. На її думку, не всі виконавці вміють ефективно скористатися цим досвідом. До того ж це доволі дорого. Так, наприклад, учасник гурту Ziferblat Валентин Лещинський, який представляв Україну на Євробаченні-2025, розповів, що участь у конкурсі може коштувати їм понад 100 тисяч доларів. Про це він сказав в інтерв'ю для ютуб-каналу Раміни Есхакзай.
Євробачення перестає бути цікавим. Не мені, а загалом. Воно втрачає свою вагу. В принципі це класна тема. Дуже багато кому воно допомогло перші кроки зробити у своїй медійності, але жити тільки Євробаченням, як на мене, немає сенсу,
– висловилась артистка.
І додала, що цей конкурс вже не є єдиною платформою для розвитку творчості. На її думку, можна успішно розвивати кар'єру і самостійно.
Шоу "Несерйозна розмова" за участі Кажанни: дивіться відео онлайн
Що відомо про Євробачення-2026?
- Воно відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle. Торік у пісенному конкурсі переміг представник Австрії JJ з треком Wasted Love.
- Півфінали Євробачення-2026 заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
- Відомо, що в цьогоріч в конкурсі змагатимуться 35 країн. Водночас Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди та Ісландія відмовились від участі, після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила до Євробачення Ізраїль.
- Україна виступить у другій половині другого півфіналу конкурсу. Представника нашої країни на Євробачення-2026 оберуть вже 7 лютого. Серед фіналістів – Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба" та KHAYAT.