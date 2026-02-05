Перестає бути цікавим, – співачка Кажанна відверто висловилась про Євробачення

Українська співачка Кажанна, яка відома своїми треками "Ти гірка", boy, "Жалі" та іншими, висловилась про пісенний конкурс Євробачення.

Про це вона розповіла в шоу "Несерйозна розмова", яке виходить на ютуб-каналі стендап-коміка Дмитра Тютюна.

Кажанна зауважила, що перед участю в Євробаченні дуже важливо розуміти, що ти будеш робити з тим, що став учасником цього міжнародного пісенного конкурсу. На її думку, не всі виконавці вміють ефективно скористатися цим досвідом. До того ж це доволі дорого. Так, наприклад, учасник гурту Ziferblat Валентин Лещинський, який представляв Україну на Євробаченні-2025, розповів, що участь у конкурсі може коштувати їм понад 100 тисяч доларів. Про це він сказав в інтерв'ю для ютуб-каналу Раміни Есхакзай.

Євробачення перестає бути цікавим. Не мені, а загалом. Воно втрачає свою вагу. В принципі це класна тема. Дуже багато кому воно допомогло перші кроки зробити у своїй медійності, але жити тільки Євробаченням, як на мене, немає сенсу,

– висловилась артистка.

І додала, що цей конкурс вже не є єдиною платформою для розвитку творчості. На її думку, можна успішно розвивати кар'єру і самостійно.

Шоу "Несерйозна розмова" за участі Кажанни: дивіться відео онлайн

Що відомо про Євробачення-2026?