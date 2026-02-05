Об этом она рассказала в шоу "Несерьезный разговор", которое выходит на ютуб-канале стендап-комика Дмитрия Тютюна.
Кажанна отметила, что перед участием в Евровидении очень важно понимать, что ты будешь делать с тем, что стал участником этого международного песенного конкурса. По ее мнению, не все исполнители умеют эффективно воспользоваться этим опытом. К тому же это довольно дорого. Так, например, участник группы Ziferblat Валентин Лещинский, который представлял Украину на Евровидении-2025, рассказал, что участие в конкурсе может стоить им более 100 тысяч долларов. Об этом он сказал в интервью для ютуб-канала Рамины Эсхакзай.
Евровидение перестает быть интересным. Не мне, а в целом. Оно теряет свой вес. В принципе это классная тема. Очень многим оно помогло первые шаги сделать в своей медийности, но жить только Евровидением, как по мне, нет смысла,
– высказалась артистка.
И добавила, что этот конкурс уже не является единственной платформой для развития творчества. По ее мнению, можно успешно развивать карьеру и самостоятельно.
Шоу "Несерьезный разговор" с участием Кажанны: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2026?
- Оно состоится в Вене на арене Wiener Stadthalle. В прошлом году в песенном конкурсе победил представитель Австрии JJ с треком Wasted Love.
- Полуфиналы Евровидения-2026 запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
- Известно, что в этом году в конкурсе будут соревноваться 35 стран. В то же время Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия отказались от участия, после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил к Евровидению Израиль.
- Украина выступит во второй половине второго полуфинала конкурса. Представителя нашей страны на Евровидение-2026 выберут уже 7 февраля. Среди финалистов – Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРыба" и KHAYAT.