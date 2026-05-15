Зірка "Щоденників вампіра" Кендіс Кінг стала мамою втретє
Американська акторка Кендіс Кінг, відома за роллю Керолайн Форбс у серіалі "Щоденники вампіра", втретє стала мамою. Вона народила від свого чоловіка Стівена Крюгера.
Радісною звісткою Кінг поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
У Кендіс Кінг і Стівена Крюгера народився син, якого вони назвали Арло Домінік. Хлопчик з'явився на світ 3 травня. Актори поділились фото сина, де він тримає одного з батьків за руку.
Ласкаво просимо у світ, наш милий хлопчику. Ми так закохані,
– йдеться у дописі зірки "Щоденників вампіра".
Кендіс Кінг оголосила про заручини зі Стівеном Крюгером у травні минулого року. У квітні 2026-го видання Vogue повідомило, що вони одружилися у High Point Farm у Теннессі.
Акторка вже має двох доньок від колишнього чоловіка, гітариста рок-гурту The Fray Джо Кінга: Флоренс та Жозефіну. Про третю вагітність вона оголосила у грудні.
Нагадаємо, у квітні американська акторка Наталі Портман повідомила, що втретє стане мамою. Вона народить дитину від свого обранця, музиканта та продюсера Тангі Дестабля.
Зараз голлівудська зірка проживає у Парижі. У столиці Франції вона насолоджується вагітністю та проводить час зі своїми дітьми. Портман має сина Алефа та доньку Амалію від свого колишнього чоловіка, танцівника Бенджаміна Мільп'є.