Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали виступ Джастіна Бібера на Coachella
- Джастін Бібер представив нестандартний перформанс на Coachella-2026, з'явившись на сцені з ноутбуком та запросивши інших виконавців.
У жовтні минулого року співачка Кеті Перрі підтвердила роман з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо і тепер пара не ховається від публіки.
Тож днями Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали цьогорічний музичний фестиваль Coachella, зокрема, завітавши на виступ Джастіна Бібера. Фото з події артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Кетті Перрі показала кадри виступу Джастіна Бібера з піснею With You, відео, де вона із Джастіном Трюдо танцює під Speed Demon, а також інші фото й відео, зроблені під час Coachella-2026.
До речі, виступ у Каліфорнії став для Джастіна Бібера першим великим поверненням на сцену після 2022 року, коли він був змушений призупинити світове турне через проблеми зі здоров'ям.
Що відомо про виступ Джастіна Бібера на Коачеллі 2026?
- Артист підготував нестандартний перформанс: замість звичних танцювальних номерів він з'явився на сцені за столом із ноутбуком. Під час виступу на великі екрани транслювали фрагменти з соцмереж про співака, а він у реальному часі реагував і коментував побачене.
- Сет-лист охопив і нові треки з альбому Swag (2025), і добре відомі хіти. Зокрема, легендарну Baby. Деякі композиції звучали у форматі напівкараоке – під заздалегідь підготовлений музичний супровід.
- На сцені Бібер також з'явився разом із запрошеними виконавцями – серед них The Kid Laroi, Wizkid, Tems та Dijon.
- За чутками, гонорар 32-річного артиста сягнув близько 10 мільйонів доларів. Про це повідомило видання Rolling Stone.