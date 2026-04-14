Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали виступ Джастіна Бібера на Coachella

У жовтні минулого року співачка Кеті Перрі підтвердила роман з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо і тепер пара не ховається від публіки.

Тож днями Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали цьогорічний музичний фестиваль Coachella, зокрема, завітавши на виступ Джастіна Бібера. Фото з події артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Кетті Перрі показала кадри виступу Джастіна Бібера з піснею With You, відео, де вона із Джастіном Трюдо танцює під Speed Demon, а також інші фото й відео, зроблені під час Coachella-2026.

До речі, виступ у Каліфорнії став для Джастіна Бібера першим великим поверненням на сцену після 2022 року, коли він був змушений призупинити світове турне через проблеми зі здоров'ям.

