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Show24 Світові знаменитості На тлі чуток про розлучення з Орландо Блумом: Кеті Перрі пропустить весілля Безоса та Санчес
26 червня, 16:08
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На тлі чуток про розлучення з Орландо Блумом: Кеті Перрі пропустить весілля Безоса та Санчес

Софія Хомишин
Основні тези
  • У мережі поширюються чутки про розлучення Орландо Блума та Кеті Перрі.
  • Також стало відомо, що пара не планує разом бути на весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії.

У мережі ширяться чутки про проблеми в стосунках Орландо Блума та Кеті Перрі. Як стверджують інсайдери, пара нібито готує документи для розлучення.

На цьому тлі з'явилася інформація, що подружжя не піде разом на весілля їхніх друзів – мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес, яке відбудеться в Італії. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання TMZ.

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Так, інсайдери стверджують, що Орландо Блум планує бути на весіллі сам, а Кеті Перрі – пропустить подію попри те, що брала участь у дівич-вечорі Лорен Санчес в Парижі цього травня.

Зауважимо, святкування весілля Джеффа Безоса та його коханої, як пишуть іноземні ЗМІ, має розпочатися 26 червня з гала-вечора. Мільярдер, Лорен Санчес та інші світові зірки вже почали прибувати до Венеції.

Що відомо про стосунки Орландо та Кеті 

  • Актор і співачка почали зустрічатися у 2016 році. На деякий час вони розходились, але згодом возз'єдналися.
  • У 2019-му пара оголосила про заручини.
  • Орландо Блум та Кеті Перрі планували відсвяткувати весілля у 2020 році, але цьому завадив карантин.
  • У 2020 році у пари народилася донька Дейзі Дав, а ЗМІ припускають, що вони могли таємно одружитися у 2021-му.
  • Причиною напружених стосунків між зірками називають складнощі в кар'єрі Кеті Перрі.