Кеті Перрі та Орландо Блума вперше побачили разом після заяви про розлучення

Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивають разом з донькою в Італії. Це вперше колишню пару сфотографували разом після того, як вони підтвердили розрив.

Американську співачку й британського актора побачили разом у суботу, 5 липня. Про це пише Show 24 з посиланням на Page Six.

До слова Сергій Притула зізнався, в яких стосунках з колишньою дружиною зараз

Кеті Перрі й Орландо Блум разом з 4-річною донькою Дейзі проводили час на яхті біля берегів Італії. Вони відпочивали в компанії друзів – новоспеченого подружжя Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Згодом зірки з малечею прогулювалися островом Капрі. Кеті Перрі поєднала чорний купальник з шортами та довгою блакитною сорочкою, плетеною сумкою та сонцезахисними окулярами.

Що відомо про розлучення пари

На початку червня у пресі з'явилися перші чутки про те, що Кеті Перрі та Орландо Блум на межі розлучення. Їхні стосунки начебто завершилися, але пара очікувала завершення гастрольного туру співачки.

Причиною розриву інсайдери називали складнощі в кар'єрі Кеті Перрі. Останній альбом не досяг успіху, через що у них виникла напруга у стосунках.

Вже у липні представники Перрі й Блума вийшли з офіційною заявою про те, що вони розійшлися ще на початку року, а рішення було взаємним. Попри це, пара хотіла зберегти теплі стосунки задля виховання доньки.