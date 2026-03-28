Кеті Перрі показала нові фото з бойфрендом Трюдо і пожартувала щодо їхньої різниці у віці

Американська співачка Кеті Перрі більше не приховує роман з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Днями вона поділилась новими фото з бойфрендом.

Кеті Перрі оприлюднила серію фотографій на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка показала знімки з побачення та нещодавньої поїздки на відпочинок.

На першій світлині Кеті Перрі та Джастін Трюдо усміхаються й тримають свої телефони. Пара пройшла тест, що визначає їхній біологічний вік (тобто стан організму у порівнянні з цифрою у паспорті). Результат Кеті Перрі становив 33 роки, а в Трюдо – 43 роки. Насправді ж співачці – 41, а політику – 54 роки.



Кеті Перрі та Джастін Трюдо / Фото з інстаграму зірки

Також у дописі Кеті Перрі показала інші кадри зі свого життя. Зокрема, де вона катається на лижах з 5-річною донькою Дейзі.



Кеті Перрі з донькою / Фото з інстаграму зірки

Раніше джерело, близьке до пари, у виданню People розповіло, що пріоритетом для Кеті Перрі та Джастіна Трюдо є стабільність. Щоб проводити час разом, вони намагаються знаходити час для подорожей.

Що відомо про роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?

У липні 2025 року Кеті Перрі та актор Орландо Блум офіційно оголосили про розрив.

Того самого місяця пішли перші чутки про стосунки співачки та політика Джастіна Трюдо. Пару разом помітили у Монреалі – вони гуляли парком, а згодом повечеряли в ресторані.

У грудні 2025 року пара офіційно підтвердила стосунки. Вони вперше виклали спільні фото у соціальних мережах.