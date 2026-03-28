Кэти Перри обнародовала серию фотографий на своей странице в инстаграме. Звезда показала снимки со свидания и недавней поездки на отдых.

На первой фотографии Кэти Перри и Джастин Трюдо улыбаются и держат свои телефоны. Пара прошла тест, определяющий их биологический возраст (то есть состояние организма по сравнению с цифрой в паспорте). Результат Кэти Перри составил 33 года, а у Трюдо – 43 года. На самом же деле певице – 41, а политику – 54 года.



Кэти Перри и Джастин Трюдо / Фото из инстаграма звезды

Также в заметке Кэти Перри показала другие кадры из своей жизни. В частности, где она катается на лыжах с 5-летней дочерью Дейзи.



Кэти Перри с дочерью / Фото из инстаграма звезды

Ранее источник, близкий к паре, в изданию People рассказал, что приоритетом для Кэти Перри и Джастина Трюдо является стабильность. Чтобы проводить время вместе, они стараются находить время для путешествий.

Что известно о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо?

В июле 2025 года Кэти Перри и актер Орландо Блум официально объявили о разрыве.

В том же месяце пошли первые слухи об отношениях певицы и политика Джастина Трюдо. Пару вместе заметили в Монреале – они гуляли по парку, а затем поужинали в ресторане.

В декабре 2025 года пара официально подтвердила отношения. Они впервые выложили совместные фото в социальных сетях.