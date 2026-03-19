Кейт Міддлтон уперше у 2026 році одягнула тіару: фото вишуканого образу принцеси
- Кейт Міддлтон вперше у 2026 році одягнула тіару Lover's Knot на бенкет з нагоди візиту президента Нігерії.
- Принцеса обрала смарагдову сукню від Andrew GN, доповнену сережками з сапфірами, туфлями Manolo Blahnik та клатчем Jenny Packham.
Принц та принцеса Уельські супроводжували короля Чарльза III та королеву Каміллу на прийомі президента та першої леді Нігерії. Подружжя завітало до Великої Британії 18 березня.
З нагоди візиту президента Нігерії у Віндзорському замку влаштували пишний бенкет. Члени королівської сім'ї завітали на подію у вишуканих образах. Відео з бенкету опублікували на сторінці королівської сім'ї в інстаграмі.
Принцеса Кейт обрала насичено-смарагдову сукню від Andrew GN, що була відсиланням до одного з кольорів нігерійського прапора, пише People. Вбрання мало високу горловину, об'ємні рукави та чітко окреслену талію з тонким поясом у тон.
Також Кейт Міддлтон уперше в цьому році з'явилася з тіарою Lover's Knot, яку раніше неодноразово одягала Єлизавета II та принцеса Діана. Прикраса створена з діамантів та перлин.
Образ принцеси доповнювали сережки з сапфірами та діамантами, атласні туфлі-човники Manolo Blahnik та срібний клатч Jenny Packham.
Бенкет у Віндзорському замку з нагоди візиту президента Нігерії: відео
Який образ Кейт Міддлтон приміряла раніше?
Для першої зустрічі з президентом Нігерії та його дружиною принцеса Уельська обрала елегантний і стриманий образ. Вона постала у сірій сукні-пальті з білим кантом та ґудзиками.
Образ доповнював капелюшок з білим бантом, чорна сумочка й туфлі-човники на високих підборах. Важливо, що це вбрання створив дизайнер нігерійського походження.
Зазначимо, що з нагоди візиту президента Нігерії у Великій Британії пройшов парад, а у Віндзорському замку відбувся перегляд коштовностей з Королівської колекції, що пов'язані з Нігерією.