Вони вже 15 років у шлюбі: історія кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яка підкорила світ

Днями принц і принцеса Уельські 15 років спільного життя під шлюбним вінцем. Історія кохання цієї пари сколихнула весь світ. Кейт і Вільям для багатьох шанувальників є прикладом сім'ї, яка залишається єдиною попри всі незгоди.

У їхньому романі було все: студентське кохання, розлука, важкі випробування публічністю, довге очікування обручки та, нарешті, весілля, яке дивився увесь світ. Історію цієї пари розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Знайомство в Сент-Ендрюсі

2001 рік. Скромна студентка Кейт Міддлтон, яка виросла в сім'ї колишніх бортпровідників, вступає до престижного Університету Сент-Ендрюс у Шотландії. Там же навчається принц Вільям – старший син Чарльза та покійної принцеси Діани. Вони записуються на курс історії мистецтв та проживають у гортожитку, ще не знаючи, що це стане початком великої історії кохання.

Вільям в інтерв'ю після заручин, яке вийшло на офіційному ютуб-каналі королівської родини, розповідав, що одразу зрозумів – у Кейт є щось особливе. Він вбачав у ній неймовірну красу, через що ніяковів, коли Кетрін проходила повз.

У гуртожитку вони були в одній компанії, разом готували, дивилися кіно. Кейт ніколи не поводилася так, ніби намагається сподобатися принцу, і саме це й підкорило Вільяма.



Вільям та Кейт на початку стосунків / Фото Getty Images

Справжньою точкою відліку став один вечір 2002 року. Кейт вийшла на подіум університетського благодійного показу мод у розкішній сукні, чим одразу привернула увагу майбутнього чоловіка.

Роки до заручин

Після закінчення університету їхні стосунки стали надбанням таблоїдів. Кейт зазнавала неймовірного тиску: її переслідували папараці, обговорювали кожну сукню, кожен крок. Вільям, який обрав військову кар'єру, не поспішав робити пропозицію. ЗМІ навіть придумали принизливий ярлик "Waity Katie" ("Кейт, яка чекає"). Проте вона витримала. Навесні 2007 року, приблизно після п'яти років стосунків, принц Вільям і Кейт Міддлтон ненадовго розлучилися. Під час їхньої розлуки Міддлтон насолоджувалася поїздкою до Ірландії зі своїми друзями, а Вільям відповідав пресі на питання про стан їхніх стосунків.

Розрив тривав недовго. Влітку 2007 року пара відпочивала на острові Дерош на Сейшелах, вперше наодинці після примирення. Саме там Вільям уперше серйозно заговорив про майбутнє і запевнив Кейт, що вона – єдина.

Кейт розповіла про їхній розрив під час інтерв'ю про заручини, сказавши, що це було правильним рішенням.

Мені здається, я тоді була не дуже рада цьому, але насправді це зробило мене сильнішою. Ти дізнаєшся про себе те, чого, можливо, не усвідомлювала раніше,

– пояснила вона.

Обручка, яка належала принцесі Діані

У жовтні 2010 року під час відпустки в Кенії Вільям освідчився коханій. Каблучку він обрав особливу – сапфірове заручне кільце своєї матері, принцеси Діани.

Оголошення про заручини сколихнуло весь світ. Британські таблоїди, які роками висміювали Кейт за "незнатне" походження, раптом заговорили про "нову Діану".

Весілля, яке дивився весь світ

29 квітня 2011 року об 11:00 принц Вільям Кейт Міддлтон одружилися у Вестмінстерському абатстві. Архієпископ Кентерберійський вінчав пару, єпископ Лондонський виголосив проповідь.

Сукню нареченої створила Сара Бертон для Alexander McQueen: з мереживними рукавами, V-подібним вирізом і дев'ятифутовим шлейфом. У мереживо були вплетені троянди, нарциси, чортополох і трилисник, як символи чотирьох частин Сполученого Королівства. Одразу після церемонії сукня стала однією з найвідоміших весільних суконь в історії.



Весільний образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Близько 2000 запрошених заповнили абатство. Серед них сер Елтон Джон і Девід Бекхем. На вулицях Лондона зібрався мільйон людей, ще понад мільярд спостерігали за церемонією з екранів по всьому світу.

На вечірній прийом у Букінгемському палаці Кейт з'явилася вже в другій сукні, також від Сари Бертон, але простішій: з атласу кольору слонової кістки, з серцеподібним вирізом і діамантовим поясом. Вільям змінив червоний військовий мундир на чорний смокінг.

Життя після весілля

Після весілля подружжя оселилося в Кенсінгтонському палаці. У 2013 році народився принц Джордж, у 2015-му – принцеса Шарлотта, у 2018-му – принц Луї. Для багатьох ця сім'я була прикладом безумовної любові та щастя.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Та у січні 2024 року Кейт перенесла серйозну операцію на черевній порожнині. У березні вона сама звернулася до публіки з відеозверненням що на операції виявили рак.

Це стало величезним шоком для нас обох із Вільямом,

– казала принцеса.

Пара намагалася тримати діагноз у таємниці, щоб захистити дітей. Вільям став для коханої підтримкою та розрадою.

У вересні 2024 року Кейт завершила хіміотерапію, а 14 січня 2025 року оголосила про ремісію.

Це велике полегшення. Я дивлюся вперед з оновленим відчуттям надії та вдячності за життя,

– казала Кейт.



Сім'я принца та принцеси Уельських / Фото з інстаграму королівської сім'ї