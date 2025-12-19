Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували новою різдвяною листівкою

Кейт Міддлтон і принц Вільям не зрадили традиції й представили нову різдвяну листівку. Королівське подружжя поділилось сімейною фотографією, на якій позує зі своїми трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських. Фото королівській сім'ї зробив Джош Шиннер у квітні 2025 року.

До теми Учетверте в статусі короля та королеви: Чарльз III та Камілла представили нову різдвяну листівку

Принц та принцеса Уельські разом із дітьми позують на природі. Вони сидять на траві та широко усміхаються. Принц Вільям та Луї одягнені у темно-зелені светри та сині джинси. Шарлотта також обрала зелений светр і шарф Fair Isle. Кейт Міддлтон і Джордж показалися в образах, які гармонійно поєднувалися між собою.

Бажаємо всім щасливого Різдва,

– написала сім'я під фото.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Як пише Sky News, королівська сім'я проводить святковий період разом. Очікується, що на Різдво вони приєднаються до короля, королеви та інших членів родини в Сандрінгемі в Норфолку.

Зазначимо, що не так давно Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми переїхали до восьмикімнатного будинку Форест Лодж у Віндзорському Великому парку.

Де востаннє королівську сім'ю бачили разом?