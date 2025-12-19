Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували новою різдвяною листівкою
- Кейт Міддлтон і принц Вільям представили нову різдвяну листівку.
- Вони показали сімейну фотографію, зроблену у квітні 2025 року Джошем Шиннером.
Кейт Міддлтон і принц Вільям не зрадили традиції й представили нову різдвяну листівку. Королівське подружжя поділилось сімейною фотографією, на якій позує зі своїми трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських. Фото королівській сім'ї зробив Джош Шиннер у квітні 2025 року.
Принц та принцеса Уельські разом із дітьми позують на природі. Вони сидять на траві та широко усміхаються. Принц Вільям та Луї одягнені у темно-зелені светри та сині джинси. Шарлотта також обрала зелений светр і шарф Fair Isle. Кейт Міддлтон і Джордж показалися в образах, які гармонійно поєднувалися між собою.
Бажаємо всім щасливого Різдва,
– написала сім'я під фото.
Як пише Sky News, королівська сім'я проводить святковий період разом. Очікується, що на Різдво вони приєднаються до короля, королеви та інших членів родини в Сандрінгемі в Норфолку.
Зазначимо, що не так давно Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми переїхали до восьмикімнатного будинку Форест Лодж у Віндзорському Великому парку.
Де востаннє королівську сім'ю бачили разом?
Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон, принц Вільяма, Джордж, Шарлотта та Луї відвідали ювілейну п'яту різдвяну службу колядок "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві.
Для події королівська сім'я обрала образи в зеленому та синьому кольорах. Принц та принцеса Уельські з дітьми приєдналися до парафіян на службу.