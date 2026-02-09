Кейт Міддлтон і Вільям уперше прокоментували файли Епштейна, в яких фігурує брат короля Чарльза
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше прокоментували справу, де фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, заявивши, що вони зосереджені на жертвах.
- Заява була опублікована на тлі підготовки Вільяма до важливого дипломатичного візиту до Саудівської Аравії.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше прокоментували файли американського фінансиста Джеффрі Епштейна, які оприлюднив Мін'юст США. Відомо, що в них фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – брат короля Чарльза III.
Про це повідомляє BBC. Речник Кенсінгтонського палацу заявив, що принц і принцеса Уельські "зосередженні на жертвах" у справі покійного сексуального злочинця.
Я можу підтвердити, що принц і принцеса глибоко стурбовані продовженням розкриття інформації. Їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах,
– сказав речник.
Відповідну заяву опублікували, коли Вільям готувався розпочати офіційний візит до Саудівської Аравії. Ця поїздка вважається дуже важливою з дипломатичного погляду. Принц та королівські помічники усвідомлюють, що з розвитком справи Епштейна зростає увага до реакції королівської родини.
Як пише видання, принц Уельський сподівається, що заява покаже його стурбованість і небайдужість, а також зосередить увагу на офіційному візиті до Саудівської Аравії.
Як Ендрю пов'язаний з Епштейном?
Ендрю Маунтбеттена-Віндзора пов'язували дружні стосунки з Джеффрі Епштейном. Ба більше, колишній принц підтримував зв'язок з фінансистом після того, як його засудили у 2008 році.
Брат короля Чарльза III просив вибачення за зв'язки з Епштейном, але заперечував будь-які правопорушення.
Останніми роками з'являється інформація про те, що принц Вільям хоче розірвати зв'язки зі своїм дядьком. Проте він та інші члени королівської родини здебільшого утримуються від коментарів.
Король Чарльз III востаннє згадував жертв Епштейна у жовтні, коли позбавив брата титулу.
Минулого тижня Ендрю виїхав з особняка Royal Lodge у Віндзорі. Це сталося після того, як адвокат Бред Едвардс, який представляє другу жертву Джеффрі Епштейна, розповів, що фінансист відправив жінку до Великої Британії для сексуального контакту з колишнім принцом. Вони нібито зустрілися у Royal Lodge у 2010 році. Зараз Маунтбеттен-Віндзор живе у приватному маєтку короля Сандрінгем.