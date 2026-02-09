Кейт Міддлтон і Вільям уперше прокоментували файли Епштейна, в яких фігурує брат короля Чарльза

Принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше прокоментували файли американського фінансиста Джеффрі Епштейна, які оприлюднив Мін'юст США. Відомо, що в них фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – брат короля Чарльза III.

Про це повідомляє BBC. Речник Кенсінгтонського палацу заявив, що принц і принцеса Уельські "зосередженні на жертвах" у справі покійного сексуального злочинця.

Я можу підтвердити, що принц і принцеса глибоко стурбовані продовженням розкриття інформації. Їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах,

– сказав речник.

Відповідну заяву опублікували, коли Вільям готувався розпочати офіційний візит до Саудівської Аравії. Ця поїздка вважається дуже важливою з дипломатичного погляду. Принц та королівські помічники усвідомлюють, що з розвитком справи Епштейна зростає увага до реакції королівської родини.

Як пише видання, принц Уельський сподівається, що заява покаже його стурбованість і небайдужість, а також зосередить увагу на офіційному візиті до Саудівської Аравії.

Як Ендрю пов'язаний з Епштейном?