Укр Рус
Show24 Королівські сім'ї Кейт Міддлтон і Вільям уперше прокоментували файли Епштейна, в яких фігурує брат короля Чарльза
9 лютого, 18:00
3

Кейт Міддлтон і Вільям уперше прокоментували файли Епштейна, в яких фігурує брат короля Чарльза

Марія Примич
Основні тези
  • Принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше прокоментували справу, де фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, заявивши, що вони зосереджені на жертвах.
  • Заява була опублікована на тлі підготовки Вільяма до важливого дипломатичного візиту до Саудівської Аравії.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше прокоментували файли американського фінансиста Джеффрі Епштейна, які оприлюднив Мін'юст США. Відомо, що в них фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – брат короля Чарльза III.

Про це повідомляє BBC. Речник Кенсінгтонського палацу заявив, що принц і принцеса Уельські "зосередженні на жертвах" у справі покійного сексуального злочинця. 

Теж цікаво Принцеса Норвегії зробила публічну заяву після скандалу через файли Епштейна

Я можу підтвердити, що принц і принцеса глибоко стурбовані продовженням розкриття інформації. Їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах, 
– сказав речник.

Відповідну заяву опублікували, коли Вільям готувався розпочати офіційний візит до Саудівської Аравії. Ця поїздка вважається дуже важливою з дипломатичного погляду. Принц та королівські помічники усвідомлюють, що з розвитком справи Епштейна зростає увага до реакції королівської родини.

Як пише видання, принц Уельський сподівається, що заява покаже його стурбованість і небайдужість, а також зосередить увагу на офіційному візиті до Саудівської Аравії.

Як Ендрю пов'язаний з Епштейном?

  • Ендрю Маунтбеттена-Віндзора пов'язували дружні стосунки з Джеффрі Епштейном. Ба більше, колишній принц підтримував зв'язок з фінансистом після того, як його засудили у 2008 році.

  • Брат короля Чарльза III просив вибачення за зв'язки з Епштейном, але заперечував будь-які правопорушення.

  • Останніми роками з'являється інформація про те, що принц Вільям хоче розірвати зв'язки зі своїм дядьком. Проте він та інші члени королівської родини здебільшого утримуються від коментарів.

  • Король Чарльз III востаннє згадував жертв Епштейна у жовтні, коли позбавив брата титулу. 

  • Минулого тижня Ендрю виїхав з особняка Royal Lodge у Віндзорі. Це сталося після того, як адвокат Бред Едвардс, який представляє другу жертву Джеффрі Епштейна, розповів, що фінансист відправив жінку до Великої Британії для сексуального контакту з колишнім принцом. Вони нібито зустрілися у Royal Lodge у 2010 році. Зараз Маунтбеттен-Віндзор живе у приватному маєтку короля Сандрінгем.