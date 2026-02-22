Кейт Міддлтон уперше вийшла у світ після арешту колишнього принца Ендрю

Кейт Міддлтон уперше з'явилась на публіці після арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Учора, 21 лютого, вона відвідала матч шести націй між Англією та Ірландією на стадіоні Allianz у Твікенемі, що в Лондоні.

Принцеса Уельська виступила як покровителька Регбійського союзу. Про це повідомляє People.

Кейт Міддлтон одягла шарф збірної Англії з емблемою червоної троянди, білим надписом і синьою бахромою, темно-синє пальто від Alexander McQueen та чорну водолазку. Принцеса Уельська доповнила свій образ прикрасами, сережками та колечком, накрутила волосся та зробила ненав'язливий макіяж.

Дружину принца Вільяма помітили на трибунах. Перед початком матчу вона розмовляла з травмованим гравцем збірної Англії Фіном Бакстером та президенткою RFU Деборою Гріффін.

Дебора Гріффін, Кейт Міддлтон і Фін Бекстер на матчі з регбі / Фото Getty Images

Нагадаємо, що Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували у Сандрінгемі вранці 19 лютого, у його 66-й день народження. Колишнього принца підозрюють у зловживанні державною посадою.

Влада розслідує твердження про те, що молодший брат короля Чарльза III ділився конфіденційною інформацією з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном під час роботи на посаді торгового посланника Великої Британії у 2000-х роках. Ендрю вже звільнили, він пробув під вартою майже 12 годин.

У 2019 Маунтбеттен-Віндзор відмовився від королівського життя через звинувачення у зв'язках з Епштейном.

У жовтні 2025 року він відмовився від титулу герцога Йоркського, а згодом король Чарльз III позбавив його титулу принца. Водночас сам Ендрю заперечує будь-які правопорушення.

Як королівська родина відреагувала на арешт Ендрю?