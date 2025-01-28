Емоційна зустріч: Кейт Міддлтон відвідала церемонію у пам'ять про жертв Голокосту
- Принц і принцеса Уельські відвідали церемонію пам'яті жертв Голокосту в Лондоні, де принцеса Кейт зустрілася з тими, хто пережив Голокост.
- Король Чарльз III відвідав Освенцим, ставши першим британським королем, який побував у цьому місці.
Принц і принцеса Уельські відвідали церемонію, присвячену Дню пам'яті жертв Голокосту, що відбулась у Лондоні 27 січня. Подію відвідали громадські та релігійні лідери та люди, які пережили Голокост.
Для Кейт Міддлтон це другий публічний вихід у цьому році. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.
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Принцеса Уельська зустрілася з людьми, які пережили Голокост. Зокрема, вона обійняла Стівена Френка та Івонн Бернстайн. З ними Кейт Міддлтон була знайома й раніше, адже робила їм особливі фото у Кенсінгтонському палаці у 2020 році до 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Це було тепле та емоційне возз'єднання.
На церемонії принц Вільям виголосив промову. Він разом з Кетрін запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих під час Голокосту та інших геноцидів.
Для заходу принцеса Уельська одягнулась повністю у чорне вбрання, лиш доповнила образ мінімалістичним намистом з п'яти ниток перлів та сережками.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на церемонії: відео
Король Чарльз III відвідав Освенцим
Монарх 27 січня став першим британським королем, який відвідав місце колишнього концтабору. Він приїхав до Польщі та завітав на пам'ятні заходи до 80-річчя звільнення Освенцима. У пам'ять про всіх загиблих він поклав квіти до "Стіни смерті".