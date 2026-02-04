Укр Рус
Підхопила тренд на ретро: Кейт Міддлтон вразила вишуканим образом у стилі 60-х років
4 лютого, 15:48
Підхопила тренд на ретро: Кейт Міддлтон вразила вишуканим образом у стилі 60-х років

Марія Примич
Основні тези
  • Кейт Міддлтон відвідала історичну вовняну фабрику Melin Tregwynt та зустрілася з командою Huit Denim.
  • Вона обрала червоне пальто у стилі 60-х років з валлійської гобеленової вовни, доповнивши образ поясом та аксесуарами.

У вівторок, 3 лютого, Кейт Міддлтон відвідала Melin Tregwynt – історичну вовняну фабрику на узбережжі Пембрукширу. Також вона зустрілася з командою Huit Denim – це компанія, яка створює дизайнерські джинси.

Інформація про вчорашні візити Міддлтон з'явились на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Кетрін продемонструвала стильний образ, натхнений модою минулих років.

Кейт Міддлтон обрала червоне пальто у стилі 60-х років з вишуканим дизайном. Його пошили з валлійської гобеленової вовни. Під низ принцеса Уельська одягла темно-сіру водолазку і штани в тон. 

Свій образ Кетрін доповнила поясом, сережками та каблучкою. Дружина принца Вільяма розпустила волосся, а передні пасма зібрала назад, також зробила традиційний природний макіяж.

Новий образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Vogue нагадав, що принцеса Уельська вже не вперше відвідує текстильну фабрику. У вересні вона побувала на Sudbury в Саффолку, а пізніше – на Marina в Какстоні. 

Минулого тижня Кетрін приїхала у місто Стерлінг (Шотландія), де відвідала благодійну організацію Radical Weavers і спробувала себе у традиційному ткацтві тартану – це орнамент, який складається з перехресних горизонтальних та вертикальних кольорових смуг.

Останні виходи Кейт Міддлтон

  • Нагадаємо, 27 січня Кейт Міддлтон побувала на кількох заходах на півночі Англії. Вона відвідала службу терапії дитячих травм організації Family Action у Бредфорді, місцевий клуб регбі-ліги "Вейкфілд Трініті" і долучилася до прогулянки природою з гідом благодійної організації Mind Over Mountains.

  • На перших двох подіях принцеса з'явилась у двобортному блайзері від Holland Cooper, коричневих штанах від Jigsaw і взула туфлі на підборах від Emmy London.

  • На природі Кетрін показалася з косою, яку заплела сама. Вона одягла капелюх Really Wild Baker Boy, оливкову куртку Dubarry of Ireland та кросівки Berghaus.