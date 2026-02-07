У стильному образі від FROLOV: KHAYAT ефектно виступив у фіналі Національного відбору-2026

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 KHAYAT виступив під восьмим номером.

Артист виконав конкурсний трек "Герци", представивши продуманий сценічний номер, передає 24 Канал.

Пісня "Герци" – про внутрішній стан людини, яка живе на межі витривалості. Коли світ диктує, випробовує, а всередині – порожнеча.

Ця історія не про боротьбу і не про перемогу. Вона про внутрішній біль і розгубленість, які можна або тимчасово глушити, або навчитись жити з ними,

– розповідав раніше співак.

Для виступу у Нацвідборі-2026 KHAYAT обрав look від бренду FROLOV.

Образ Андрія для мене – це образ живого каменю, мандрівника, який проходить крізь бурю емоцій і перетворює її на силу руху вперед,

– поділився концепцією дизайнер Іван Фролов у коментарі виданню Marie Claire.

Разом із артистом на сцені з'явилися бек-вокалісти. Уся команда була одягнена в єдиній матовій сірій гамі, натхненній відтінками каменю, скель і архітектурного бетону.

KHAYAT виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Що відомо про участь KHAYAT в Нацвідборі?