У стильному образі від FROLOV: KHAYAT ефектно виступив у фіналі Національного відбору-2026
- KHAYAT виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 з піснею "Герци", яка описує внутрішній стан людини на межі витривалості.
- Це четверта спроба KHAYAT взяти участь у Нацвідборі.
У фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 KHAYAT виступив під восьмим номером.
Артист виконав конкурсний трек "Герци", представивши продуманий сценічний номер, передає 24 Канал.
Пісня "Герци" – про внутрішній стан людини, яка живе на межі витривалості. Коли світ диктує, випробовує, а всередині – порожнеча.
Ця історія не про боротьбу і не про перемогу. Вона про внутрішній біль і розгубленість, які можна або тимчасово глушити, або навчитись жити з ними,
– розповідав раніше співак.
Для виступу у Нацвідборі-2026 KHAYAT обрав look від бренду FROLOV.
Образ Андрія для мене – це образ живого каменю, мандрівника, який проходить крізь бурю емоцій і перетворює її на силу руху вперед,
– поділився концепцією дизайнер Іван Фролов у коментарі виданню Marie Claire.
Разом із артистом на сцені з'явилися бек-вокалісти. Уся команда була одягнена в єдиній матовій сірій гамі, натхненній відтінками каменю, скель і архітектурного бетону.
KHAYAT виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн
Що відомо про участь KHAYAT в Нацвідборі?
- У боротьбі за місце у фіналі Нацвідбору-2026 KHAYAT обійшов гурт Karyotype, співачок MON FIA, ANSTAY, Марту Адамчук і артиста OKS, перемігши за результатами глядацького голосування.
- Цьогоріч це четверта спроба артиста здобути перемогу.
- Вперше він взяв участь в конкурсі у 2019 році з піснею Ever. Після цього KHAYAT пробував свої сили в Нацвідборі також у 2020-му та 2025-му роках.
- За попередніми прогнозами єврофанів, у фіналі Нацвідбору-2026 співаку пророкують шосте місце.