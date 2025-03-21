Кім Кардашян хоче позбавити Каньє Веста батьківських прав, – ЗМІ

Кім Кардашян хоче позбавити Каньє Веста опіки над дітьми. Бізнесвумен розглядає таку можливість через останні дії репера та його одіозні коментарі в мережі.

Кім Кардашян вимагала призначити екстрене слухання у справі про опіку. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

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Минулого тижня модель раптово перервала візит доньки Норт до батька. Охоронці повідомили Кардашян про те, що на місце зустрічі Каньє Веста з донькою також прибудуть брати Ендрю і Трістан Тейт. На них подали до суду за сексуальне насильство у Великій Британії та США.

14 березня Кім Кардашян і Каньє Вест зустрілися з посередником та своїми адвокатами. Причиною стало те, що репер випустив трек зі скандальним P. Diddy (Шоном Комбсом), якого звинувачують у торгівлі людьми. У записі цього треку взяла участь Норт. Зіркова мати виступала проти релізу пісні.

Поведінка Каньє Веста у соцмережах та на публіці також могла стривожити Кім Кардашян. Репер зробив грубу заяву про розумові здібності дітей Бейонсе та Jay Z. Згодом він заявив, що Кім Кардашян та її сім'я нібито експлуатують дітей, згадавши зйомки Норт у пісні FKA Twigs та ролику в тіктоці.

Нагадаємо, Каньє Вест останніми роками не вперше потрапляє у гучні скандали. Лиш нещодавно він осоромився тирадою расистських, мізогінних, антисемітських дописів у соцмережі Х, називаючи себе нацистом. Згодом він виставив на продаж футболки зі свастикою.

Кім Кардашян та Каньє Вест були одружені з 2014 року, а у 2022 офіційно розлучилися. У їхньому шлюбі народилось четверо дітей – 12-річна Норт, 9-річний Сейнт, 7-річна Чикаго і 5-річний Псалм.