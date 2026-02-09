Підігріли чутки про роман: Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона помітили разом на Супербоулі

Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон разом відвідали Супербоул, що пройшов 8 лютого на стадіоні Levi's у місті Санта-Кларі (штат Каліфорнія). Так, знаменитості підігріли чутки про роман.

Про це повідомляє People. Кардашян і Гамільтона зняли на відео.

До слова Кім Кардашян зустрічається із зіркою Формули-1 Льюїсом Гамільтоном, – ЗМІ

Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона помітили разом у VIP-люксі на Супербоулі перед історичним виступом пуерто-риканського репера Bad Bunny, пише Harper's Bazaar.

Зірка реаліті-шоу була одягнена у чорну шубу зі штучного хутра. Свій образ Кардашян доповнила прикрасами, а також зробила зачіску у стилі 2000-х років. Гамільтон обрав чорну спортивну кофту, а на вухах у нього були великі діамантові сережки-гвоздики. Кім та Льюїс гармонійно виглядали разом.

Нагадаємо, нещодавно видання The Sun повідомило, що Кардашян і Гамільтон зустрічаються. Вони нібито відправилися у романтичну поїздку до Великої Британії.

Коротко про особисте життя Кардашян і Гамільтона