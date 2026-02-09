Підігріли чутки про роман: Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона помітили разом на Супербоулі
- Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон відвідали Супербоул разом, що підігріло чутки про їхній роман.
- Кардашян і Гамільтон з'явилися у VIP-люксі на заході в Санта-Кларі.
Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон разом відвідали Супербоул, що пройшов 8 лютого на стадіоні Levi's у місті Санта-Кларі (штат Каліфорнія). Так, знаменитості підігріли чутки про роман.
Про це повідомляє People. Кардашян і Гамільтона зняли на відео.
До слова Кім Кардашян зустрічається із зіркою Формули-1 Льюїсом Гамільтоном, – ЗМІ
Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона помітили разом у VIP-люксі на Супербоулі перед історичним виступом пуерто-риканського репера Bad Bunny, пише Harper's Bazaar.
Зірка реаліті-шоу була одягнена у чорну шубу зі штучного хутра. Свій образ Кардашян доповнила прикрасами, а також зробила зачіску у стилі 2000-х років. Гамільтон обрав чорну спортивну кофту, а на вухах у нього були великі діамантові сережки-гвоздики. Кім та Льюїс гармонійно виглядали разом.
Нагадаємо, нещодавно видання The Sun повідомило, що Кардашян і Гамільтон зустрічаються. Вони нібито відправилися у романтичну поїздку до Великої Британії.
Коротко про особисте життя Кардашян і Гамільтона
Кім Кардашян була одружена з музичним продюсером Деймоном Томасом і репером Каньє Вестом. Також вона зустрілася з Реджі Бушем, Майлзом Остіном, Крісом Гамфрісом, Пітом Девідсоном.
Льюїс Гамільтон перебував у стосунках зі співачкою Ніколь Шерзінгер. Автогонщика також пов'язували з Ріанною, Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Шакірою та іншими знаменитостями.