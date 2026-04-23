Їх заскочили на пляжі: Кім Кардашян закрутила роман з зіркою "Формули-1"

Телезірка, ймовірно, більше не хоче приховувати нові стосунки, адже вільно поводила себе з чоловіком і не зважала, що їхня пристрасть може потрапити в об'єктиви камер папараці. Кім Кардашян сьогодні переживає доволі романтичний етап у житті.

Її новим коханим став британський автогоперегонник "Формули-1" Льюїс Гамільтон. Пара відпочивала на пляжі у Малібу. Саме там їх зловили папараці за поцілунками, передає видання TMZ.

Не пропустіть Принц Гаррі прибув до Києва

Кардашян і Гамільтон відпочивали 20 квітня на березі океану. Вони багато обнімались, сміялись і цілувались. Фото, які зробили папараці, доводять, що закохані навіть не зважали на інших людей довкола.

Кім одягнула на себе гідрокостюм і чорне бікіні, а на автогоннику були рашгард і плавальні шорти. І такий вибір був зовсім не випадковим, адже Льюїс навчав кохану серфінгу.

Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон: фото пари

Пара разом ловила хвилі, падала, а хороший настрій постійно був на висоті. Після пригод на воді вони повернули на берег, де також дали волю своїм почуттям.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашян була у шлюбі з репером Каньє Вестом. У 2025 році видання People писало, що зірка хоче позбавити колишнього чоловіка опіки над їхніми дітьми.

Історія кохання Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона