У мережі з'явилося архівне фото Буданова: як керівник ОП виглядав у 17 років

У мережі з'явилося архівне фото керівника Офісу Президента Кирила Буданова. На ньому ексначальник ГУР зовсім юний.

Архівне фото Буданова опублікувало видання "Бабель". Редакція зробила великий матеріал про керівника ОП.

На фотографії товариш обіймає Кирила Буданова за плечі, а той тримає у руках чарку, вочевидь, з алкогольним напоєм. Хлопці, ймовірно, відпочивали у якомусь барі.

Світлина зроблена в серпні 2003 року, коли нинішньому керівнику ОП було 17. Улітку того ж року Кирило закінчив школу та поїхав до Одеси вступати у військовий інститут, який готував десантників.

Кирило Буданов у 17 років / Фото "Бабель"

Буданов став одним із 40 абітурієнтів, яких відібрали у виш. Хоч навчання було непростим, він учився добре й навіть встигав допомагати іншим курсантам.

У бібліотеці інституту був відділ з книгами з обмеженим доступом. Їх не можна було виносити, проте Кирило все одно брав їх, щоб читати на канікулах або в наряді.

Що відомо про дитинство Кирила Буданова?

Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року на лівому березі Києва. За часів СРСР його батько працював інженером на Київському радіозаводі, виготовляв деталі для космічної галузі.

Коли СРСР розпався, Олексій Буданов зайнявся власним бізнесом, пов'язаним з переробленням акумуляторів. Чоловік помер кілька років тому. Мама керівника ОП колись працювала в РАГСі, а зараз є домогосподаркою.

Кирило Олексійович навчався у 128 школі, яка розташовувалась далеко від його дому. Літо він проводив у родичів, які жили в Криму, та з дитинства мріяв стати військовим.

У роду ексначальника ГУР були розвідники, а його дідусь у 1950-х роках відслужив п'ять років на флоті й любив розповідати сімейні легенди – саме він вплинув на вибір професії Буданова.

Що відомо про особисте життя Кирила Буданова?