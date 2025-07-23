Klavdia Petrivna з'явилась на публіці без гриму: як зараз виглядає артистка
- Klavdia Petrivna провела закриту зустріч зі шанувальниками, де виконала нову пісню "Журба" та переглянула прем'єру тікток-серіалу "Сеанс".
- На питання щодо участі в Нацвідборі на Євробачення, Klavdia Petrivna повідомила, що це не було її мрією, але можливо, вона колись передумає.
Цими днями Klavdia Petrivna провела атмосферну зустріч зі своїми шанувальниками. Зірка не тільки поспілкувалась із фанами, а й заспівала разом із ними й дала відповіді на деякі питання.
На зустріч Klavdia Petrivna (відома також як Соломія Опришко) прийшла у буденному образі, пише Show24.
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22 липня артистка провела закриту зустріч, де переглянула з гостями прем'єру тікток-серіалу "Сеанс", а також виконала трек "Журба", реліз якого відбудеться 21 серпня.
Klavdia Petrivna заспівала нову пісню "Журба": дивіться відео онлайн
Для фан-зустрічі співачка обрала сукню-сорочку, високі шкарпетки та комфортне взуття замість високих підборів, які вдягає на концертах. Загальний образ Klavdia Petrivna доповнила окулярами з чорним обрамленням.
Музичний оглядач Роман Бутурлакін, який також був присутній на цьому заході, поцікавився у виконавиці, чи має вона у планах подаватися на Нацвідбір на Євробачення. Klavdia Petrivna відповіла, що це ніколи не було її мрією, але вона не зарікається, бо, можливо, колись передумає.
Дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає,
– підсумувала артистка.
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