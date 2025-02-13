Klavdia Petrivna вперше презентувала трек, з яким хотіла піти на Євробачення
- Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Невже" та випустила кліп, в якому розвинули театральну тему з лялькою-маріонеткою.
- Артистка планувала участь з цією композицією в Національному відборі Євробачення 2025.
- Шанувальники в коментарях висловили позитивні відгуки, відзначивши як пісню, так і кліп.
Напередодні Дня закоханих Klavdia Petrivna презентувала нову пісню, яка називається "Невже". Також виконавиця випустила кліп на цей трек.
За словами артистки, вона з композицією "Невже" планувала йти на Національний відбір Євробачення 2025. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Клавдії Петрівни.
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У відеороботі на новий трек співачки розвинули театральну тему: головна героїня постає в образі ляльки-маріонетки, якою керує Соломія Опришко. Режисером кліпу виступив Арсеній Перов, відомий постановкою сольного концерту Klavdia Petrivna в Палаці Спорту та роботою над відеокліпами Пивоварова.
Образи для артистки та інших учасників зйомки створив український бренд Gasanova.
Невже? Авжеж. Стало байдуже. Мені не боляче, я хочу ще. Палай, душе моя, палай і гори, не спускай мене так підло з висоти,
– звучить в пісні.
Klavdia Petrivna – "Невже": дивіться відео онлайн
Як в мережі відреагували на новий трек Klavdia Petrivna
У коментарях під кліпом виконавиці шанувальники залишили чимало позитивних відгуків. Їм сподобалась не лише композиція, а й відео до неї.
- "Дуже подобається ця пісня, бажаю Клавдії Петрівні великих успіхів і нових пісень";
- "Пісня просто вау";
- "Це дуже класно";
- "Пісня просто відпад";
- "Неперевершено, як завжди";
- "І пісня, і відео – дуже гарно".
Зауважимо, 13 та 14 лютого відбудуться перші у 2025 році концерти Klavdia Petrivna. Вона виступить у Львові. Крім того, співачка оголосила свій перший мінітур. Щоправда, відбудеться він не в Україні.