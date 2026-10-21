КМДА заборонила концерт Трінчер у Палаці спорту: співачка зі сльозами на очах назвала причину

Співачка Анна Трінчер перенесла свій великий сольний концерт у київському Палаці спорту на літо наступного року. Київська міська адміністрація офіційно заборонила проводити масштабний захід через постійні повітряні тривоги та загрози.

Шоу "Зірочка Палац", яке мало відбутися 20 листопада, тепер заплановане на 5 червня 2027 року. Про це Анна Трінчер повідомила у новому відео, яке вийшло на її сторінці в інстаграмі.

Зірка зізналася, що підготовка тривала кілька місяців, і команда встигла пошити костюми та повністю затвердити сцену. Тож артистка до останнього сподівалася зустрітися з прихильниками цієї осені. Проте з огляду на напружену безпекову ситуацію в столиці та часті повітряні тривоги через атаки росіян провести подію такого масштабу наразі неможливо.

Це очевидний вибір, але він достатньо болісний і сумний. Не могла змиритися з цією новиною. У нас було готово майже все: пошили костюми, визначилися з програмою, сцена затверджена. Але я отримала рішення від Київської міської адміністрації про заборону проведення мого концерту в Палаці спорту. Дуже сумно повідомляти про перенесення,

– поділилася виконавиця.

Вона ледь стримувала сльози, коли записувала відеозвернення до своїх фанатів. Анна наголосила, що не може взяти на себе таку відповідальність, адже життя глядачів та команди є безумовним пріоритетом.

Я прекрасно розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, який постійно під тривогами, неможливо,

– пояснила Трінчер.

При цьому вона додала, що всі раніше придбані квитки автоматично залишаються дійсними на нову дату – 5 червня 2027 року.

До слова, це вже не перший випадок перенесення чи скасування масштабних подій у столиці. Раніше про скасування свого довгоочікуваного сольного концерту в столичному Палаці спорту, який мав відбутися 19 вересня, повідомила Тіна Кароль.