Укр Рус
Show24 Українські зірки Соломія Вітвіцька розповіла, як її ексчоловік демобілізувався
7 липня, 15:20
2

Соломія Вітвіцька розповіла, як її ексчоловік демобілізувався

Марія Примич
Основні тези
  • Колишній чоловік Соломії Вітвіцької, Влад Кочатков, демобілізувався зі Збройних Сил України через сімейні обставини, бо він є опікуном своєї мами з інвалідністю.
  • Кочатков зазначив, що добровільно прийшов і добровільно пішов зі служби, підкресливши, що це було зроблено на законних підставах після 1,5 року служби.

У родині Соломії Вітвіцької зараз є кілька військовослужбовців: брат, коханий і братова. А от перший чоловік телеведучої, режисер і кліпмейкер Влад Кочатков, демобілізувався зі Збройних Сил України.

Вітвіцька розповіла, як Кочатковому вдалося демобілізуватися. Подробицями вона поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24

Не пропустіть MELOVIN мобілізувався: де служить співак

Соломія Вітвійська розповіла, що колишній чоловік демобілізувався через сімейні обставини. 

У нього родинні проблеми. Він опікун мами. У неї інвалідність, 
– зазначила телеведуча.

Інтерв'ю з Соломією Вітвіцькою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Влад Кочатков поповнив лави Збройних Сил України у 2022 році. У листопаді 2023 року він повідомив, що демобілізувався, підкресливши, що на законних підставах. 

Добровільно прийшов, добровільно і йду. Все легально. 1,5 року служби за спиною. Ні про що не жалкую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду – це за потужними й унікальними людьми, з якими мав справи, 
написав Кочатков. 

Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької

  • Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков одружилися у 2013 році, а у 2021 оголосили про розлучення.

  • Новим обранцем телеведучої став Олексій Ситайло. 

  • У лютому 2025 року Соломія Вітвіцька повідомила, що вдруге виходить заміж. Коханий освідчився їй у День святого Валентина під час відпочинку в Карпатах. 