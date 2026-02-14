Експрацівник королівської охорони зробив заяву щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора на тлі його зв'язків з Епштейном. Чоловік розповів, що експринц приводив жінок до Букінгемського палацу.

Пол Пейдж з 1998 до 2004 року був офіцером королівської охорони Скотленд-Ярду. Після публікації нових документів у справі Епштейна він вирішив звернутися до поліції, пише The Daily Mail.

За словами колишнього офіцера, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор кілька разів на тиждень приводив жінок до палацу.

Іншим працівникам охорони "не дозволялося" знати імена дівчат, які його відвідували. Важлива деталь: якщо королева чи герцог Единбурзький приймали гостей після робочого часу, працівникам надавали їхні контакти.

Я зв'язався з поліцією долини Темзи з приводу Ендрю Маунтбеттена-Віндзора і запропонував їм допомогу в розслідуванні його діяльності. Я відчуваю, що володію інформацією, що може просунути розслідування, і я зобов'язаний нею поділитися,

– сказав Пол Пейдж.

Чоловік додав, що жінок проводили до Ендрю таємно. Це завжди відбувалося після закриття палацу. На той час він, як і інші працівники, не думали нічого поганого, адже про злочинну діяльність Епштейна ще ніхто не знав.

Як колишній принц Ендрю пов'язаний з Епштейном?