1 лютого, 14:30
Ексдружина Романа Сасанчина розкрила, з ким залишилась їхня донька

Марія Примич
Основні тези
  • Іванна Сасанчик поділилась, що їхня донька Елізабет залишається з нею в Польщі, оскільки дуже прив'язана до мами й в Україні небезпечно через обстріли.
  • Іванна не проти, щоб Роман бачився з донькою, і планує, що Елізабет буде проводити час з батьком на літніх і зимових канікулах.

Восени минулого року переможець талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Роман Сасанчин повідомив про розлучення з дружиною Іванною. Тепер дівчина розповіла, з ким залишилась їхня 4-річна донька Елізабет.

Подробицями Іванна поділилась в інстаграм-сториз. Наразі вона разом із донькою проживає у Польщі, в Роман – в Україні.

Іванна поділилась, що Елізабет залишається з нею, адже дуже прив'язана до мами. 

Вона мамина доця. Так, вона безперечно дуже любить свого тата, проте є різні типи дітей. Еліза – супермамина, 
– додала дівчина.

Колишня дружина Сасанчина зазначила, що для доньки важлива присутність мами поряд. Водночас вона вважає, що дівчинка ще трошки подорослішає і буде без проблем залишатися з батьком.

Зараз вона зі мною, адже в Романа небезпечно. Холодно, бо світло виключають, обстріли часті. Тому ми прийняли рішення, що вона зараз зі мною. А надалі вона буде в нього на літніх і зимових канікулах, і, може, посеред цього періоду теж, 
– пояснила Іванна.

Дівчина також відповіла на закиди, що нібито розлучила дитину з батьком. Іванна наголосила, що не проти, щоб Роман бачився з донькою, адже хоче, щоб у неї був час для себе. 

Що відомо про розлучення Сасанчиних?

  • Роман та Іванна Сасанчини повідомили про розлучення на початку вересня 2025 року. Вони не розкрили причини розриву, проте дівчина підкреслювала, що зрад не було.

  • Згодом Роман розповів, що саме Іванна стала ініціаторкою розлучення

  • Також Сасанчин ділився, що поки триває війна, йому буде спокійніше, щоб донька залишалась у безпеки, але у майбутньому хоче забрати її до себе. Співак наголосив, що в них з Іванною рівні права на доньку.

  • "Я в неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками й була щаслива! Але якщо Іванка і надалі залишатиметься за кордоном, доведеться якось про це домовитися", – зазначав Роман.