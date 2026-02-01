Ексдружина Романа Сасанчина розкрила, з ким залишилась їхня донька

Восени минулого року переможець талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Роман Сасанчин повідомив про розлучення з дружиною Іванною. Тепер дівчина розповіла, з ким залишилась їхня 4-річна донька Елізабет.

Подробицями Іванна поділилась в інстаграм-сториз. Наразі вона разом із донькою проживає у Польщі, в Роман – в Україні.

Не пропустіть Олена Кравець уперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком: "Усе складно"

Іванна поділилась, що Елізабет залишається з нею, адже дуже прив'язана до мами.

Вона мамина доця. Так, вона безперечно дуже любить свого тата, проте є різні типи дітей. Еліза – супермамина,

– додала дівчина.

Колишня дружина Сасанчина зазначила, що для доньки важлива присутність мами поряд. Водночас вона вважає, що дівчинка ще трошки подорослішає і буде без проблем залишатися з батьком.

Зараз вона зі мною, адже в Романа небезпечно. Холодно, бо світло виключають, обстріли часті. Тому ми прийняли рішення, що вона зараз зі мною. А надалі вона буде в нього на літніх і зимових канікулах, і, може, посеред цього періоду теж,

– пояснила Іванна.

Дівчина також відповіла на закиди, що нібито розлучила дитину з батьком. Іванна наголосила, що не проти, щоб Роман бачився з донькою, адже хоче, щоб у неї був час для себе.

Іванна Сасанчик про опіку над донькою: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Сасанчиних?