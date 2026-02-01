Подробицями Іванна поділилась в інстаграм-сториз. Наразі вона разом із донькою проживає у Польщі, в Роман – в Україні.
Іванна поділилась, що Елізабет залишається з нею, адже дуже прив'язана до мами.
Вона мамина доця. Так, вона безперечно дуже любить свого тата, проте є різні типи дітей. Еліза – супермамина,
– додала дівчина.
Колишня дружина Сасанчина зазначила, що для доньки важлива присутність мами поряд. Водночас вона вважає, що дівчинка ще трошки подорослішає і буде без проблем залишатися з батьком.
Зараз вона зі мною, адже в Романа небезпечно. Холодно, бо світло виключають, обстріли часті. Тому ми прийняли рішення, що вона зараз зі мною. А надалі вона буде в нього на літніх і зимових канікулах, і, може, посеред цього періоду теж,
– пояснила Іванна.
Дівчина також відповіла на закиди, що нібито розлучила дитину з батьком. Іванна наголосила, що не проти, щоб Роман бачився з донькою, адже хоче, щоб у неї був час для себе.
Іванна Сасанчик про опіку над донькою: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Сасанчиних?
Роман та Іванна Сасанчини повідомили про розлучення на початку вересня 2025 року. Вони не розкрили причини розриву, проте дівчина підкреслювала, що зрад не було.
Згодом Роман розповів, що саме Іванна стала ініціаторкою розлучення.
Також Сасанчин ділився, що поки триває війна, йому буде спокійніше, щоб донька залишалась у безпеки, але у майбутньому хоче забрати її до себе. Співак наголосив, що в них з Іванною рівні права на доньку.
"Я в неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками й була щаслива! Але якщо Іванка і надалі залишатиметься за кордоном, доведеться якось про це домовитися", – зазначав Роман.