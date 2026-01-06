Колишня Цимбалюка: чи справді Світлана Готочкіна була учасницею шоу "Холостяк"

Ім'я Світлани Готочкіної знову опинилося в центрі уваги, коли її колишній бойфренд Тарас Цимбалюк став новим головним героєм проєкту "Холостяк". Адже в мережі обговорювали не тільки його участь у шоу, але й особисте життя та стосунки, що не склалися.

На тлі завершення 14 сезону "Холостяка" та інформації про те, що Цимбалюк і Готочкіна все-таки зустрічалися у 2025 році, користувачі згадали ще один маловідомий факт. Чи правда, що Світлана Готочкіна теж брала участь у проєкті "Холостяк", читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Хто така Світлана Готочкіна

Бізнесвумен Світлана Готочкіна є власницею ресторану Fish Fetish у Києві. Також вона є дизайнеркою – Світлана заснувала власний бренд одягу GOT'S Label.

Світлана Готочкіна й Тарас Цимбалюк познайомилися у соціальних мережах завдяки подрузі. Спершу вони листувалися, а потім довго говорили телефоном. Через місяць пара зустрілася в Києві. Світлана на кілька років старша за Тараса.



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму актора

У 2023 році бізнесвумен познайомилась з батьками актора, а у наступному році пара відсвяткувала два роки у стосунках. Але згодом у мережі почало з'являтись безліч чуток про те, що Тарас і Світлана розійшлися.

Вони більше не ділилися спільними фото й не коментували особисте життя. Восени 2025 їхній розрив підтвердився – тоді стало відомо, що Тарас Цимбалюк став новим "Холостяком".

Світлана Готочкіна – колишня учасниця "Холостяка"

Після завершення "Холостяка-14" у мережі поширилась інформація про те, що колишня дівчина Тараса Цимбалюка теж брала участь у цьому реаліті-шоу. Це справді так: про це актор розповідав ще кілька років тому, коли зустрічався з Готочкіною.

Світлана брала участь у 4 сезоні шоу "Холостяк", коли головним героєм був Костянтин Євтушенко. Дівчина покинула проєкт після першої церемонії троянд.



Світлана Готочкіна на "Холостяку" / Скриншот з відео

Тарас Цимбалюк тоді ділився, що час пішов Світлані на користь.

Вона помолодшала років на десять. Може це з майбутнього? Так вона мені сама каже: "Боже, подивись, який жах",

– казав актор.



Готочкіна з Решетниками / Фото з її фейсбуку

Чи разом Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна

Під час виходу шоу "Холостяк" та після його завершення ходило чимало чуток про те, що Тарас Цимбалюк пішов на проєкт заради піару, а в стосунках насправді перебуває Світланою Готочкіною. Цю інформацію підігрівали жартівливі сторіз і появи на публіці разом.

На початку 2025 року бізнесвумен вирішила прояснити ситуацію та повідомила, що вона і Тарас – не разом. Однак у 2025 році вони кілька разів сходилися і розходилися.

Але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час одне одного і краще нам йти далі окремо по життю. Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями,

– написала Світлана Готочкіна.

Дизайнерка додала, що добре ставиться до Тараса й хотіла б з ним зберегти дружні стосунки.