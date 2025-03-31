Колишня учасниця Open Kids Ангеліна Романовська неочікувано заявила про вагітність

Ексучасниця Open Kids Ангеліна Романовська повідомила про вагітність. 24-річна дівчина вперше стане мамою.

Вона поділилась зворушливими кадрами з вагітної фотосесії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Ангеліна опублікувала світлину зі своїм коханим посеред поля. На ніжній світлині видно силуети пари та округлий животик Романовської.

Кожне серцебиття розповідає нову історію,

– зазначила під фото дівчина.

Про обранця співачки відомо небагато. Нещодавно дівчина постила, що вони перебувають у стосунках вже 7 років.

Що відомо про Ангеліну Романовську

Вона з дуже юного віку почала займатися музикою і разом з іншими 4 дівчатами долучилась до гурту Open Kids, який мав чималу популярність як в Україні, так і за її межами. Водночас у листопаді 2020 року стало відомо про розпад колективу.

Ангеліна закінчила Київську Естрадно-циркову академію за фахом "Естрадний вокал".

З початком повномасштабного вторгнення дівчина з коханим емігрувала до США. Вона зізнавалася, що це рішення далося їй не легко, а період адаптації в новій країні виявився дуже складним.

Зараз Ангеліна не надто активно веде соцмережі та тримає деталі особистого життя далі від публіки.

Зауважимо, також днями стало відомо, що співачка СолоХа скоро стане мамою.