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Show24 Українські зірки Колишня учасниця Open Kids Ангеліна Романовська неочікувано заявила про вагітність
31 березня, 16:21
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Колишня учасниця Open Kids Ангеліна Романовська неочікувано заявила про вагітність

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ангеліна Романовська, колишня учасниця Open Kids, оголосила про свою вагітність.
  • Романовська та її обранець перебувають у стосунках вже 7 років.

Ексучасниця Open Kids Ангеліна Романовська повідомила про вагітність. 24-річна дівчина вперше стане мамою.

Вона поділилась зворушливими кадрами з вагітної фотосесії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки. 

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Ангеліна опублікувала світлину зі своїм коханим посеред поля. На ніжній світлині видно силуети пари та округлий животик Романовської.

Кожне серцебиття розповідає нову історію,
– зазначила під фото дівчина.

Про обранця співачки відомо небагато. Нещодавно дівчина постила, що вони перебувають у стосунках вже 7 років.

Що відомо про Ангеліну Романовську 

  • Вона з дуже юного віку почала займатися музикою і разом з іншими 4 дівчатами долучилась до гурту Open Kids, який мав чималу популярність як в Україні, так і за її межами. Водночас у листопаді 2020 року стало відомо про розпад колективу. 
  • Ангеліна закінчила Київську Естрадно-циркову академію за фахом "Естрадний вокал".
  • З початком повномасштабного вторгнення дівчина з коханим емігрувала до США. Вона зізнавалася, що це рішення далося їй не легко, а період адаптації в новій країні виявився дуже складним. 
  • Зараз Ангеліна не надто активно веде соцмережі та тримає деталі особистого життя далі від публіки. 

Зауважимо, також днями стало відомо, що співачка СолоХа скоро стане мамою. 