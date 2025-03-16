Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ, – ЗМІ
- Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги з 7 грудня 2024 року.
- Сєрга є співзасновником "Культурного десанту".
Співзасновник "Культурного десанту" Коля Сєрга ще у грудні 2024 отримав посаду в МЗС. Він став позаштатним радником міністра Андрія Сибіги.
У міністра закордонних справ Андрія Сибіги є два позаштатних радники – Денис Коляда та Миколай Сєрга. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Главком", де отримали відповідь на запит від начальника управління кадрового менеджменту МЗС.
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Музикант Коля Сєрга виконує обов'язки на посаді позаштатного радника ще від 7 грудня 2024 року. Наразі він не коментував цю інформацію у своїх соцмережах.
Чим відомий Коля Сєрга
- Музикант народився у Чернівцях, його дитинство пройшло в Одесі. З юних років проявляв талант до творчості. Грав у команді КВК, а згодом заснував власний колектив і став резидентом Comedy Club Odessa.
- Коля Сєрга був учасником "Фабрики зірок 3" та посів у фіналі третє місце. Згодом став ведучим тревел-шоу "Орел і решта".
- Коля Сєрга певний час розвивався та працював у Росії, а у 2015 році був ведучим фестивалю у тимчасово окупованому Криму. Вже після повномасштабного вторгнення він зізнавався, що "не сприйняв початок війни".
- На третій день повномасштабної війни Коля Сєрга поповнив лави ЗСУ. Згодом став співзасновником "Культурного десанту", де зібрав військових-митців, що підтримують побратимів на всій лінії фронту.
Зауважимо, чимало знаменитостей захищають Україну. Минулого місяця відомий український співак Міша Крупін долучився до ЗСУ. Зараз він проходить базову військову підготовку.