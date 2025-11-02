Мірешкін розповів, чим завершився конфлікт з Цимбалюком, який виник через роль "азовця"

Актор та військовий Данііл Мірешкін висловився про Тараса Цимбалюка. Він також розповів, чим завершився їхній конфлікт.

Подробицями Мірешкін поділився у новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Характер", передає 24 Канал. Данііл зізнався, що до служби добре спілкувався з Тарасом. Актори, зокрема, разом знімались у фільмі "Чорний ворон".

Данііл пригадав, що одного разу Тарас звернувся до нього з проханням. Цимбалюк сказав, що театру, де він грає, потрібно опублікувати інформацію, кому з військовим вони допомагають.

Цимбалюк відправив спортивне харчування взводу Мірешкіна, а військовий записав подяку.

Але тільки потім я зрозумів, що дивне формулювання питання. Якщо ви допомагали військовим – зазвичай є фідбек. А тут він зачепився саме з приводу того, що йому потрібне зворотне відео. Тоді я не звернув на це увагу, а згодом, коли дізнався ще одну історію,

– розповів Данііл Мірешкін.

Данііл пригадав подію, яку організовувала їхня спільна з Тарасом знайома – акторка та волонтерка. Жінка подзвонила Євгену Олійнику – продюсеру театру, де працює Цимбалюк, і попросила, аби актори приїхали й зіграли благодійну виставу.

Він відповів: "Ціна питання?" Вона каже: "Ну, це благодійна вистава. Ми всі гроші відправляємо на збір", але отримує відповідь: "Перестаньте, ви ж точно щось собі залишаєте. Ми так не працюємо, мені треба артистам гроші платити". Коли я дізнався про цю історію, мене реально теліпало,

– зізнався Мірешкін.

Через це Данііл записав емоційне відео, в якому засудив Тараса за роль "азовця". Відповідний ролик військовий опублікував у своєму інстаграмі. Після цього Цимбалюк образився на колегу.

Акторам можна грати військових, а Тарасу Цимбалюку – ні. Питання не в тому, що він актор, а питання в репутації. Не може людина з такою репутацією грати військового. Безумовно, це правда, я б мріяв жити, як Тарас Цимбалюк. Ну, просто кайфувати, рекламні інтеграції, але ми не можемо собі зараз цього дозволити,

– зазначив військовий.

Мірешкін поділився, що після конфлікту Цимбалюк перерахував на його збір немаленьку суму. Однак Даніілу складно сказати, чи це була спроба залагодити ситуацію, чи щирий донат.

Раніше акторське середовище було відірване від шоубізнесу як такого, а зараз артисти стали залучатися у шоубізнес. І Тарас, по факту, найпомітніша персона в цьому, а значить має бути найвідповідальнішим, на мою думку. Я йому про це і сказав. Він відповів: "Може, якби я був там, я б теж так думав",

– розповів Мірешкін.

